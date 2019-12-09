Проспект Бандеры обратно переименовывать не будут

Апелляционный суд Киева отменил решение Окружного административного суда Киева, который признал незаконным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича в Киеве.

Об этом бывший председатель Украинского института национальной памяти, депутат Верховной Рады от партии "Евросолидарность" Владимир Вятрович написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде", - написал Вятрович.

В своем сообщении он также поблагодарил адвоката Сергея Рябенко.

Решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры мэр Киева Виталий Кличко подписал еще в августе 2016.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Окружной административный суд Киева отменил переименование Московского проспекта в проспект Бандеры и проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

Кличко готовил аппеляцию на это решение, он также заявил, что на проспекте обновят дорожное покрытие.