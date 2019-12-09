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09 декабря 2019, понедельник, 15:55 323
Общество 2019-12-09T16:15:02+02:00
Українські Новини
Проспект Бандеры обратно переименовывать не будут

Проспект Бандеры обратно переименовывать не будут

Влада Билоус
Киев, переименование улиц, декоммунизация, Владимир Вятрович, Степан Бандера

Апелляционный суд Киева отменил решение Окружного административного суда Киева, который признал незаконным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича в Киеве.

Об этом бывший председатель Украинского института национальной памяти, депутат Верховной Рады от партии "Евросолидарность" Владимир Вятрович написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде", - написал Вятрович.

В своем сообщении он также поблагодарил адвоката Сергея Рябенко.

Решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры мэр Киева Виталий Кличко подписал еще в августе 2016.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Окружной административный суд Киева отменил переименование Московского проспекта в проспект Бандеры и проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

Кличко готовил аппеляцию на это решение, он также заявил, что на проспекте обновят дорожное покрытие.

Больше новостей о: Киев переименование улиц декоммунизация Владимир Вятрович Степан Бандера

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