Зеленский поручил Кабмину разработать стратегию развития безопасной и здоровой среды в школах

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в школах.

Об этом говорится в указе №894 от 7 декабря, передают Українськi Новини.

Согласно ему, правительству поручается разработать проект стратегии в течение 2 месяцев с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий по охране детства, реализации права детей на безопасную для жизни и здоровья среду, сохранение и укрепление их здоровья.

Кабмину необходимо усовершенствовать подходы к формированию ключевых компетентностей к жизни, ориентированных на современные знания и практики по вопросам безопасности жизнедеятельности, а также сформировать позитивное отношение подрастающего поколения к физической культуре и спорту как составляющей сохранения и укрепления их здоровья, внедрить современную методологию организации уроков физкультуры, повысить двигательную активность во время образовательного процесса.

Правительству поручается создать в школах безопасную среду, организовать здоровое, рациональное и безопасное питание учащихся и воспитанников, распространение знаний и навыков здорового питания и провести информационную кампанию против распространения среди детей и подростков опасных для здоровья привычек.

Отмечается, что Президент поручает усилить контроль за качеством продуктов, соблюдением требований санитарно-гигиенических норм, не допустить продажу вредной пищи и определить перечень не рекомендованных для реализации в школах продуктах.

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