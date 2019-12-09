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  • Зеленский поручил Кабмину разработать стратегию развития безопасной и здоровой среды в школах
09 декабря 2019, понедельник, 15:30 2036
Политика 2019-12-09T16:15:02+02:00
Українські Новини
Зеленский поручил Кабмину разработать стратегию развития безопасной и здоровой среды в школах

Зеленский поручил Кабмину разработать стратегию развития безопасной и здоровой среды в школах

Валерия Назаренко
Кабмин, Владимир Зеленский, Безопасность в школах
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в школах.

Об этом говорится в указе №894 от 7 декабря, передают Українськi Новини.

Согласно ему, правительству поручается разработать проект стратегии в течение 2 месяцев с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий по охране детства, реализации права детей на безопасную для жизни и здоровья среду, сохранение и укрепление их здоровья.

Кабмину необходимо усовершенствовать подходы к формированию ключевых компетентностей к жизни, ориентированных на современные знания и практики по вопросам безопасности жизнедеятельности, а также сформировать позитивное отношение подрастающего поколения к физической культуре и спорту как составляющей сохранения и укрепления их здоровья, внедрить современную методологию организации уроков физкультуры, повысить двигательную активность во время образовательного процесса.

Правительству поручается создать в школах безопасную среду, организовать здоровое, рациональное и безопасное питание учащихся и воспитанников, распространение знаний и навыков здорового питания и провести информационную кампанию против распространения среди детей и подростков опасных для здоровья привычек.

Отмечается, что Президент поручает усилить контроль за качеством продуктов, соблюдением требований санитарно-гигиенических норм, не допустить продажу вредной пищи и определить перечень не рекомендованных для реализации в школах продуктах.

Как сообщали Українськi Новини, 5 декабря Зеленский поручил Кабмину до 10 января 2020 проверить противопожарную безопасность общественных заведений.


Ранее Гончарук заявил, что последняя проверка одесского колледжа проводилась 5 лет назад. 

4 декабря в Одессе сгорел колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По последним данным количество жертв в одесском пожаре возросло до 12. 

 



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