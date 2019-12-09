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09 декабря 2019, понедельник, 13:27 425
Общество 2019-12-09T13:28:58+02:00
Українські Новини
Почти половина украинцев считают деньги важнее демократии

Почти половина украинцев считают деньги важнее демократии

Таня Войтюк
Госбюджет-2020, Опрос, Рейтинг, Демократия
Флаг Украины. Фото: pixabay
Флаг Украины. Фото: pixabay

В 2019 году большая часть украинцев между демократией и богатсвом выбор делают в пользу последнего. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передают Українськi Новини.

Согласно результатам, на вопрос "Если есть возможность выбрать только одно из двух, что важнее для вас: демократическая система управления или богатая экономика?" 47% украинцев отдали предпочтение богтству. При этом 38% выбирали демократию, а 15% опрошенных затруднились ответить.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института. Данные были собраны в 24 городах Украины с 6 сентября по 10 октября 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка состояла из 19,2 тыс. постоянных взрослых жителей. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Как сообщали Українськi Новини, 2 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал государственный бюджет на 2020 год, в который на расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен.

Несмротря на это, в Госбюджете сохранены приоритеты, которые закладывались изначально: оборона и безопасность, социальная защита, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры.

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