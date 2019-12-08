Гройсман поддержал Зеленского и не пошел на Майдан к Порошенко

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман накануне встречи лидеров "нормандского формата" (лидеров Украины, России, Германии, Франции) выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook

"Завтра Президент Владимир Зеленский примет участие в сверхважной и сверхсложной международной встречи во Франции. И это именно тот момент, когда страна, как никогда, должна быть единой, а глава государства нуждается в поддержке общества и международных партнеров. Момент, когда политики должны показать, что они государственники, а не дешевые политиканы, которые хотят поставить подножку Президенту, как политическому оппоненту. Момент, когда мы должны продолжить бороться и болеть за восстановление нашей территориальной целостности, за мир на нашей родной земле, за успех нашей страны. Желаю успеха Украине и Президенту", - написал Гройсман.

В то же время бывший президент Петр Порошенко сегодня выступил на митинге на Майдане Независимости "Красные линии для Зеленского".

Как сообщали Українські Новини, около 15 тысяч человек провели вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане Незалежности в Киеве. В ходе вече на Майдане в Порошенко метнули яйцо. Мужчину, бросившего яйца в Порошенко, задержали.