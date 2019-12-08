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08 декабря 2019, воскресенье, 21:35 346
Внешняя политика 2019-12-08T22:00:04+02:00
Українські Новини
Он нашел много хорошей информации: Трамп рассказал о визите Джулиани в Украину

Он нашел много хорошей информации: Трамп рассказал о визите Джулиани в Украину

Ярина Вацяк
Украина-США, украино-американские отношения, импичмент Трампа, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани
Джулиани. Скриншот видео Facebook/CNN
Джулиани. Скриншот видео Facebook/CNN

Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит своего адвоката Руди Джулиани в Украину, в течение которого тот встречался с украинскими должностными лицами, отметив, что по их результатам подготовит доклад, пишет "Голос Америки".

"Он только что вернулся и собирается подготовить отчет, кажется, для генерального прокурора, Конгресса и Министерства юстиции. Он говорит, что нашел много хорошей информации. Я не говорил с ним об этой информации, но как вы знаете, Руди является одним из лучших борцов с преступностью за последние 50 лет", - сказал Дональд Трамп на брифинге с журналистами.

Накануне Руди Джулиани совершил визит в Киев. Он встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с действующими депутатами Рады Александр Дубинский и Андреем Деркачем, а также с бывшим работником посольства Украины в США Андреем Телиженко, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

По словам адвоката, он отправился в Украину для съемок документального фильма, который должен развенчать обвинения демократов и доказать, что процедура импичмента не имеет под собой никаких оснований.

В то же время американские СМИ писали, что список людей, с которыми виделся Джулиани, довольно сомнительный. Журналисты обратили внимание на то, что большинство этих должностных лиц так или иначе касаются коррупции и распространяли опровергнутую теорию о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Как сообщали Українські Новини, посольство США не комментировало информацию о пребывании в четверг адвоката Трампа Джулиани в Украине.

Ранее Джулиани опубликовал возможные доказательства вмешательства Украины в выборы США. 

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