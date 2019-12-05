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05 декабря 2019, четверг, 13:49 1016
Внешняя политика 2019-12-05T13:56:07+02:00
Українські Новини
Адвокат Трампа Джулиани встретился с Шокиным

Адвокат Трампа Джулиани встретился с Шокиным

Дональд Трамп, украино-американские отношения, Рудольф Джулиани, Виктор Шокин
Рудольф Джулиани. Скриншот: Fox News
Рудольф Джулиани. Скриншот: Fox News

Адвокат Президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка (1994-2001) Рудольф Джулиани встретился с бывшим генеральным прокурором Виктором Шокиным.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Уже была одна встреча в ходе визита Джулиани", - сказал он.

Собеседник не сообщил, что обсуждалось на этой встрече.

При этом он сообщил, что в ближайшее время состоится еще одна встреча Шокина и Джулиани.

"Вторая встреча обсуждается. Возможно это будет в Украине, а возможно и за границей", - отметил источник.

Как сообщали Українськi Новини, посольство США не комментирует информацию о пребывании в четверг адвоката Трампа Джулиани в Украине.

Ранее появилась информация, что адвокат Трампа Джулиани прилетел в Киев снимать фильм и говорить с Шокиным и Куликом.

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на украинского Президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды - расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США Байдена.

Больше новостей о: Дональд Трамп украино-американские отношения Рудольф Джулиани Виктор Шокин

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