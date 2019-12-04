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04 декабря 2019, среда, 21:55 54
Политика 2019-12-04T22:30:02+02:00
Українські Новини
Адвокат Трампа Джулиани прилетел в Киев снимать фильм и говорить с Шокиным и Куликом

Адвокат Трампа Джулиани прилетел в Киев снимать фильм и говорить с Шокиным и Куликом

Рудольф Джулиани, Прибытие, Дональд Трамп

На этой неделе личный адвокат президента США находится в Будапеште и Киеве, чтобы поговорить с бывшими украинскими прокурорами для документального сериала, призванного разоблачить дело об импичменте. Об этом сообщает The New York Times.

Джулиани путешествует вместе со съемочной группой одного из американских каналов, который снимает документальный фильм, отстаивающий позицию Трампа по делу об импичменте в США.

По данным издания, во вторник, 3 декабря, Джулиани провел встречу в Будапеште (Венгрия) с экс-генпрокурором Юрием Луценко, а также бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко, бывшим нардепом Андреем Артеменко, и бывшим главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаилом Охендовским.

Как сообщали Українські Новини, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил статус "почетного мэра" поселка Анатевка под Киевом.

Ранее Джулиани опубликовал возможные доказательства вмешательства Украины в выборы США. 

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