Посольство США не комментирует информацию о пребывании адвоката Трампа Джулиани в Украине

Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор отказался комментировать информацию о пребывании в четверг в Украине адвоката Президента США Дональда Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфа Джулиани.

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Я не могу", - ответил он на просьбу подтвердить соответствующую информацию.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, значит ли это, что информация ложная, или что Телор не располагает ею, или же, что он не хочет ее подтверждать, посол ответил "без комментариев".

Ранее американские СМИ сообщили, что в среду, 4 декабря, Джулиани встретился в Будапеште (Венгрия) с бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, а в четверг прилетел в Киев для встречи с экс-генпрокурором Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом.

По данным СМИ, визит связан с подготовкой документальной программы о слушаниях об импичменте Трампа.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Трампа Джулиани прилетел в Киев снимать фильм и говорить с Шокиным и Куликом.