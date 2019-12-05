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05 декабря 2019, четверг, 10:46 280
Внешняя политика 2019-12-05T11:00:02+02:00
Українські Новини
Посольство США не комментирует информацию о пребывании адвоката Трампа Джулиани в Украине

Посольство США не комментирует информацию о пребывании адвоката Трампа Джулиани в Украине

Посольство США, украино-американские отношения, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани

Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор отказался комментировать информацию о пребывании в четверг в Украине адвоката Президента США Дональда Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфа Джулиани.

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Я не могу", - ответил он на просьбу подтвердить соответствующую информацию.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, значит ли это, что информация ложная, или что Телор не располагает ею, или же, что он не хочет ее подтверждать, посол ответил "без комментариев".

Ранее американские СМИ сообщили, что в среду, 4 декабря, Джулиани встретился в Будапеште (Венгрия) с бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, а в четверг прилетел в Киев для встречи с экс-генпрокурором Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом.

По данным СМИ, визит связан с подготовкой документальной программы о слушаниях об импичменте Трампа.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Трампа Джулиани прилетел в Киев снимать фильм и говорить с Шокиным и Куликом.

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