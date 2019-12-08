Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну

Президент США Дональд Трамп прокоментував візит свого адвоката Руді Джуліані в Україну, протягом якого той зустрічався з українськими посадовими особами, зазначивши, що за їх результатами підготує доповідь, пише "Голос Америки".

"Він щойно повернувся і збирається підготувати звіт, здається, для генерального прокурора, Конгресу і Міністерства юстиції. Він каже, що знайшов багато хорошої інформації. Я не говорив з ним про цю інформацію, але як ви знаєте, Руді є одним з найкращих борців зі злочинністю протягом останніх 50 років", — сказав Дональд Трамп на брифінгу з журналістами.

Напередодні Руді Джуліані здійснив візит до Києва. Він зустрівся із колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним, із чинними депутатами Ради Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, а також із колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, та нещодавно звільненим прокурором Костянтином Куликом.

За словами адвоката, він вирушив в Україну для зйомок документального фільму, який має розвінчати звинувачення демократів і довести, що процедура імпічменту не має під собою жодного підґрунтя.

Водночас американські ЗМІ писали, що список людей, із якими бачився Джуліані, є доволі сумнівним. Журналісти звернули увагу на те, що більшість цих посадовців так чи інакше є дотичні до корупції та поширювали спростовану теорію про те, що начебто Україна, а не Росія втручалась у вибори президента США у 2016 році.

Як повідомляли Українські Новини, посольство США не коментувало інформацію про перебування в четвер адвоката Трампа Джуліані в Україні.

Раніше Джуліані опублікував можливі докази втручання України у вибори США.