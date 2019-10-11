Джулиани опубликовал возможные доказательства вмешательства Украины в выборы США

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал возможные доказательства вмешательства Украины в выборы главы США 2016 года, о которых заявлял еще в сентябре. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Так, Джулиани заявил о возможном сговоре между должностными лицами Украины и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

Также Джулиани обнародовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США.

В опубликованном сообщении говорится о переписке между Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC) от 3 мая 2016 года, в которой они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society. Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффим, вероятно, по делу Пола Манафорта (в то время председатель предвыборного штаба Дональда Трампа).

Как сообщали Українські Новини, Луценко рассказал, о чем разговаривал с Джулиани.