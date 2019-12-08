Окончательное решение по кредиту Украине еще не приняли, - МВФ

Несмотря на информацию о том, что властям Украины удалось договориться с Международным валютным фондом о новом сотрудничестве, судьба трехлетней программы с выделением кредита в размере 5,5 млрд долларов окончательно не известна, передает "Страна".

Сейчас кредитное решение по Украине имеет статус Staff Level Agreement, то есть, принципиального согласия. Однако, как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, программу еще должен утвердить совет директоров Фонда.

Кроме того, итоговое решение по кредиту и перечисление самого кредита будут возможны после выполнения неких условий - prior actions. По словам Георгиевой, имеются в виду, в первую очередь, решения по банковской системе.

Скорее всего, речь идет о ПриватБанке. Фонд желает получить гарантии, что банк не вернут бывшим собственникам. Соответствующий законопроект о невозврате национализированных банков прежним собственникам уже практически готов. Но успеют ли уладить все проблемные моменты в этом году или же деньги нам выделят только в следующем году - вопрос пока открытый.

"Может и в этом году. До каникул есть еще время, хотя его и мало. Но в нашей истории были случаи, когда решение о кредите принималось в последнюю неделю года, "под елочку", - прокомментировал ситуацию аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

Как сообщали Українські Новини, в результате закрепления договоренностей с Международным валютным фондом Европейский союз может предоставить Украине макрофинансовую помощь.