подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
08 декабря 2019, воскресенье, 18:20 916
Экономика 2019-12-08T18:23:32+02:00
Українські Новини
Окончательное решение по кредиту Украине еще не приняли, - МВФ

Окончательное решение по кредиту Украине еще не приняли, - МВФ

Таня Войтюк
Кристалина Георгиева, Кредит, Финансы, МВФ
МВФ. Фото: bbc.com
МВФ. Фото: bbc.com

Несмотря на информацию о том, что властям Украины удалось договориться с Международным валютным фондом о новом сотрудничестве, судьба трехлетней программы с выделением кредита в размере 5,5 млрд долларов окончательно не известна, передает "Страна".

Сейчас кредитное решение по Украине имеет статус Staff Level Agreement, то есть, принципиального согласия. Однако, как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, программу еще должен утвердить совет директоров Фонда. 

Кроме того, итоговое решение по кредиту и перечисление самого кредита будут возможны после выполнения неких условий - prior actions. По словам Георгиевой, имеются в виду, в первую очередь, решения по банковской системе.

Скорее всего, речь идет о ПриватБанке. Фонд желает получить гарантии, что банк не вернут бывшим собственникам. Соответствующий законопроект о невозврате национализированных банков прежним собственникам уже практически готов. Но успеют ли уладить все проблемные моменты в этом году или же деньги нам выделят только в следующем году - вопрос пока открытый.

"Может и в этом году. До каникул есть еще время, хотя его и мало. Но в нашей истории были случаи, когда решение о кредите принималось в последнюю неделю года, "под елочку", - прокомментировал ситуацию аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

Как сообщали Українські Новини, в результате закрепления договоренностей с Международным валютным фондом Европейский союз может предоставить Украине макрофинансовую помощь.

Ранее в СМИ была обнародована информация, что МВФ отложил финансовую помощь для Украины, однако Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с МВФ.

Больше новостей о: Кристалина Георгиева Кредит Финансы МВФ

Архив
Новости
Встреча лидеров "нормандской четверки": стал известен график саммита 19:08
Гончарук поручил главе ГосЧС в Одессе уйти с должности "по собственному" из-за пожаров 18:41
Окончательное решение по кредиту Украине еще не приняли, - МВФ 18:20
Дозаправка в воздухе. Фото: Facebook/ВСУ
Впервые за 20 лет ВСУ удалось дозаправить истребитель в воздухе 17:57
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
Бойко хочет, чтобы Рада быстро поменяла языковой закон с учетом критики "Венецианской комиссии" 11:15
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
В сети показали видео, снятое в колледже в момент пожара 21:16
Пожар в Одессе: спасатели обнаружили еще одно тело, 10 человек пропали без вести 09:15
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай 16:21
В наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего депутата Лещенко 14:49
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
Должностных лиц "Нефтегаза" подозревают в хищении средств при продаже газа по сниженным ценам 20:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok