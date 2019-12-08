подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
08 декабря 2019, воскресенье, 13:21 410
Общество 2019-12-08T13:22:32+02:00
Українські Новини
Сегодня киевская подземка может изменить работу из-за футбола

Сегодня киевская подземка может изменить работу из-за футбола

Анна Рудык
Киевский метрополитен, Метрополитен, Метро, НСК
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Сегодня, 8 декабря, в Киеве могут ограничить работу нескольких центральных станций метро. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Так, сообщается, что ограничение могут провести из-за футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск), который состоится на НСК "Олимпийский".

Отмечается, что в связи с большим количеством болельщиков после окончания футбольного матча, могут ограничить на вход пассажиров станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Матч на НСК "Олимпийский" начнется в 17:00.

Как сообщали Українські Новини, на станциях коммунального предприятия "Киевский метрополитен", куда массово приезжают жители из пригорода, в часы пик закрывали двери на вход.

Тем временем Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном: что нельзя делать в метро.

А киевлянин хочет переименовать сразу две станции метро на "зеленой" ветке.

Кроме того, график работы станции "Золотые ворота" изменится на ближайший год.

Больше новостей о: Киевский метрополитен Метрополитен Метро НСК "Олимпийский"

Архив
Новости
Вече
Несмотря на общенациональный траур, на Майдане собрался митинг "Нет капитуляции" 13:35
Сегодня киевская подземка может изменить работу из-за футбола 13:21
ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ 12:56
В Доме-музее Булгакова стартовала предаукционная выставка антиквариата 12:01
Спасатели разбирают завалы одесского колледжа. Фото: ГосЧС
Под завалами в одесском колледже нашли тела еще двух погибших 10:56
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
В пятницу доллар резко обвалился: курс валют на межбанке 17:07
Бойко хочет, чтобы Рада быстро поменяла языковой закон с учетом критики "Венецианской комиссии" 11:15
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
В наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего депутата Лещенко 14:49
Абромавичусу СБУ дало доступ к гостайне Украины несмотря на литовский паспорт 14:38 Документ
Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай 16:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok