Сегодня киевская подземка может изменить работу из-за футбола

Сегодня, 8 декабря, в Киеве могут ограничить работу нескольких центральных станций метро. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Так, сообщается, что ограничение могут провести из-за футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск), который состоится на НСК "Олимпийский".

Отмечается, что в связи с большим количеством болельщиков после окончания футбольного матча, могут ограничить на вход пассажиров станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Матч на НСК "Олимпийский" начнется в 17:00.

Как сообщали Українські Новини, на станциях коммунального предприятия "Киевский метрополитен", куда массово приезжают жители из пригорода, в часы пик закрывали двери на вход.

Тем временем Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном: что нельзя делать в метро.

А киевлянин хочет переименовать сразу две станции метро на "зеленой" ветке.

Кроме того, график работы станции "Золотые ворота" изменится на ближайший год.