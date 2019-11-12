Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном

В то время как на сайте электронных петиций появилось предложение изменить названия двух станций метро, сегодня, 12 ноября, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили новые правила пользования Киевским метрополитеном.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Решение поддержали 62 депутата Киевсовета при минимально необходимом 61.П

редыдущие правила столичного метрополитена, которые были утверждены Киевсоветом в 1995 году, устарели и не учитывают требований законодательства о городском электрическом транспорте.

Согласно нововведениям, в столичном метро теперь запрещено:

попрошайничать,

расклеивать рекламу,

заниматься агитацией,

осуществлять предпринимательскую деятельность,

громко включать музыку;

играть на музыкальных инструментах;

проводить массовые мероприятий на станциях метро.

Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) перевозятся исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

Пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещено частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье. Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.

Как сообщали Українські Новини, в октябре Киевсовет разрешил Киевскому метрополитену привлечь 50 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития.

Тем временем правоохранительные органы определили, кто на самом деле минирует метро в Киеве.

Напомним, график работы станции "Золотые ворота" изменится на ближайший год.