Киевляне хотят переименовать сразу две станции метро на "зеленой" ветке

Жители столицы предложили заменить названия двух станций метро на более логичные варианты, после того как в Киеве станцию метро "Петровка" переименовали в "Почайна" . Соответствующую петицию с просьбой опубликовали на сайте Электронных петиций.

Киевляне предлагают переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого" в центре Киева в станцию "Тараса Шевченко".

"В центре Киева возле Университета имени Тараса Шевченко, памятника Тарасу Шевченко, парка Тараса Шевченко, бульвара Тараса Шевченко должна быть и станция метро Тараса Шевченко", - считает автор петиции Ашот Малхасян.

Он предлагает существующую станцию "Тараса Шевченко" переименовать в "Межигорскую".

"А ту далекую станцию, которая в советские времена была названа именем Кобзаря, можно переименовать в Межигорскую", - говорится в петиции.

С 7 ноября, по состоянию на утро 11 ноября, петиция собрала шесть подписей.

Как сообщали Українські Новини, работа системы электронного билета в Киеве возобновлена после сбоя в пятницу утром, 8 ноября. Также стало известно, кто на самом деле минирует метро.