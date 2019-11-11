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11 ноября 2019, понедельник, 13:52 2141
Общество 2019-11-11T14:17:09+02:00
Українські Новини
Киевляне хотят переименовать сразу две станции метро на "зеленой" ветке

Киевляне хотят переименовать сразу две станции метро на "зеленой" ветке

Метро, Название, Киевский метрополитен, станции метро, электронная петиция
Площадь Льва Толстого. Фото: Facebook/КП
Площадь Льва Толстого. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Жители столицы предложили заменить названия двух станций метро на более логичные варианты, после того как в Киеве станцию метро "Петровка" переименовали в "Почайна". Соответствующую петицию с просьбой опубликовали на сайте Электронных петиций. 

Киевляне предлагают переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого" в центре Киева в станцию "Тараса Шевченко".

"В центре Киева возле Университета имени Тараса Шевченко, памятника Тарасу Шевченко, парка Тараса Шевченко, бульвара Тараса Шевченко должна быть и станция метро Тараса Шевченко", - считает автор петиции Ашот Малхасян.

Он предлагает существующую станцию "Тараса Шевченко" переименовать в "Межигорскую".

"А ту далекую станцию, которая в советские времена была названа именем Кобзаря, можно переименовать в Межигорскую", - говорится в петиции.

С 7 ноября, по состоянию на утро 11 ноября, петиция собрала шесть подписей.

Как сообщали Українські Новини, работа системы электронного билета в Киеве возобновлена после сбоя в пятницу утром, 8 ноября. Также стало известно, кто на самом деле минирует метро

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