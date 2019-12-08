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08 грудня 2019, неділя, 13:21 69
Суспільство 2019-12-08T15:00:01+02:00
Українські Новини
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через футбол

Сьогодні київська підземка може змінити роботу через футбол

Анна Рудык
Київський метрополітен, Метрополітен, Метро
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Сьогодні, 8 грудня, в Києві можуть обмежити роботу декількох центральних станцій метро. Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Так, повідомляється, що обмеження можуть провести через футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ), який відбудеться на НСК "Олімпійський".

Наголошується, що у зв'язку з великою кількістю вболівальників після закінчення футбольного матчу, можуть обмежити на вхід пасажирів станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Матч на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 17:00.

Як повідомляли Українські Новини, на станціях комунального підприємства "Київський метрополітен", куди масово приїздять жителі з передмістя, в години пік закривали двері на вхід.

Тим часом Київрада ввела нові правила користування метрополітеном: що не можна робити в метро.

А киянин хоче перейменувати відразу дві станції метро на "зеленій" гілці.

Крім того, графік роботи станції "Золоті ворота" зміниться на найближчий рік.

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