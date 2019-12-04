Фото дня: в Киеве метро в час пик не выдержало толпы людей и закрыло двери

На станциях коммунального предприятия "Киевский метрополитен", куда массово приезжают жители из пригорода, в часы пик начали закрывать двери на вход.

Об этом написала в Facebook журналист и общественный активист Михайлина Скорик.

"Это - Черниговская, но аналогичная ситуация у нас на Академгородке. Яркое свидетельство того, как хаотичное развитие пригорода и полное игнорирование этого вопроса со стороны Киева давит на инфраструктуру столицы. Если ничего не делать, дальше будет хуже. Вангую, например, что метрополитен начнет закрывать отдельные станции, чтобы распылять толпу на соседние две", - написала она.

Также Скорик отмечает, что проблема требует немедленного решения - построения инфраструктуры для полумиллиона человек, которые ежедневно ездят утром из пригорода на работу и вечером обратно домой.

Час пик в метро Киева. Фото: facebook.com/Oleksiy Kurka

Как сообщали Українські Новини, в июле в Киеве в час пик на 1,5 часа закрывали пять станций метро из-за падения пассажира на рельсы.

Кроме того, 8 ноября, в час пик, в Шевченковском районе Киева загорелся троллейбус с пассажирами.