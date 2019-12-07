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07 декабря 2019, суббота, 20:45 1532
Происшествия 2019-12-07T22:00:01+02:00
Українські Новини
На Закарпатье полыхал магазин стройматериалов: огонь охватил около 2 тыс. кв. м

На Закарпатье полыхал магазин стройматериалов: огонь охватил около 2 тыс. кв. м

Надежда Комендантова
пожар в магазине, Пожар, Пожарные, ГосЧС

В пгт Буштино Тячевского района спасатели пытаются ликвидировать масштабный пожар в магазине строительных материалов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Закарпатской области.

Информация о пожаре в магазине строительных материалов, что на ул. Главной в пгт Буштино, поступила сотрудникам ГосЧС в субботу, 7 декабря, в 12:36. Как выяснилось на месте, площадь пожара составляет около 2000 кв. метров.

"Было принято решение привлечь дополнительные силы и средства от 10-й государственной пожарно-спасательной части г. Хуст и местной пожарной команды с. Чумалево", - говорится в сообщении.

Пожар в Бурштыне. Фото: ГосЧсПожар в Бурштыне. Фото: ГосЧС

По данным спасателей, в 13:43 пожар на площади около 2000 кв. метров был локализован. Его ликвидация продолжается.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, у полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой, в то время, как стали известны имена уже троих погибших при пожаре.

Также в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. 

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