Не амбициозный документ: Пристайко раскрыл содержание проекта решения "нормандского саммита"

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский озвучил приоритеты "нормандской встречи", министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пересказал содержание проекта решения саммита, который был согласован четырьмя государствами.

Об этом он заявил в общении с журналистами во время конференции NATO Engages в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

Пристайко в очередной раз подчеркнул, что данный проект не является новым документом - он был согласован в начале осени, однако до сих пор именно он остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров. "Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита", - пояснил он, добавив, что речь идет не о финальном решении, а лишь о его проекте.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений", - добавил министр.

Вадим Пристайко пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте.

"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше.

То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив). Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств", - рассказал он

Пристайко также подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность или содержание минских договоренностей. "Это не будет Минск-3", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, в столице Словакии Братиславе 5 декабря состоялось двухдневное 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ - центрального директивного и руководящего органа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где РФ настояла на исключении вопросов о Крыме из декларации.

Встреча лидеров "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже (Франция).

Тем временем Трамп верит, что Россия и Украина достигнут большого прогресса на встрече "нормандской четверки".