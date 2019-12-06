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06 декабря 2019, пятница, 23:31 15
Экономика 2019-12-06T23:43:32+02:00
Українські Новини
Получить кредит для физлиц будет проще

Получить кредит для физлиц будет проще

Ярина Вацяк
НБУ, Физлица-предприниматели, ФЛП, Кредиты

В то время, как министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей, Национальный банк упростил условия кредитования банками физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Правление НБУ утвердило изменения в Положение № 351, которые должны упростить условия кредитования банками физических лиц - предпринимателей.

Изменениями предусмотрено, что для оценки физических лиц-предпринимателей банки также смогут использовать портфельный подход.

Это правило будет распространено на все кредиты для ФЛП до 5 млн гривен.

Согласно сообщению, это означает, что ключевым фактором оценки рисков заемщиков будет своевременность погашения долга: пока заемщики не будут допускать просрочки по своим обязательствам, предоставленные им кредиты можно будет считать качественными.

"Возобновление кредитования зависит, в частности, от простоты получения кредита. Мы хотим обеспечить такие условия, в которых и малый бизнес будет иметь доступ к финансированию, и в то же время риски для банков и системы в целом остаются низкими и контролируемыми, сохраняется ценовая и финансовая стабильность. Это один из шагов в нужном направлении и логическое продолжение работы по активизации кредитования, которое обеспечит устойчивый экономический рост", - сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Указывается, что упрощенный подход к оценке кредитных рисков физических лиц-предпринимателей также упростит формальные процедуры кредитного администрирования.

В целом это расширит возможности банков кредитовать малый и средний бизнес и упростит предпринимателям доступ к кредитным ресурсам. 

Как сообщали Українські Новини, за неуплату ЕСВ могуть закрывать ФЛП.

В то время, как министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагает обсудить изменения в налоговую систему, чтобы снять вопрос физических лиц-предпринимателей (ФЛП), Министерство юстиции решило открыть единый реестр предпринимателей и компаний в полном объеме. Отныне в открытом доступе можно будет проверить информацию о ФЛП онлайн по номеру регистрации, подписавших, филиалах.

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