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07 декабря 2019, суббота, 05:00 25
Общество 2019-12-07T05:00:01+02:00
Українські Новини
Доллар резко упал перед выходными: официальный курс до понедельника

Доллар резко упал перед выходными: официальный курс до понедельника

Валерия Назаренко
Доллар, Курс гривны, Курс евро, Нацбанк, курс доллара
Доллар. Фото: WordPress.com
Доллар. Фото: WordPress.com

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 декабря, на 15,22 коп. до 23,7248 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 декабря, на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3116,5596
100 долларов США 2372,4789
100 швейцарских франков 2399,7339
1000 иен 218,5344
10 российских рублей 3,7234
100 евро 2632,0281

 

Как сообщали Українські Новини, финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным явлением и объяснил, что спровоцировало падение доллара.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

Также в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

Тем временем американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны на конец 2019.

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