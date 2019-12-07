Доллар резко упал перед выходными: официальный курс до понедельника

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 декабря, на 15,22 коп. до 23,7248 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 декабря, на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3116,5596 100 долларов США 2372,4789 100 швейцарских франков 2399,7339 1000 иен 218,5344 10 российских рублей 3,7234 100 евро 2632,0281

Как сообщали Українські Новини, финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным явлением и объяснил, что спровоцировало падение доллара.



Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.



Также в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.

Тем временем американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны на конец 2019.