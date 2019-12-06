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  • Поддержка близких и никаких аксессуаров: от каких покупок рекомендуют воздержаться звезды в субботу
06 декабря 2019, пятница, 22:00 15
Lifestyle 2019-12-06T22:15:01+02:00
Українські Новини
Поддержка близких и никаких аксессуаров: от каких покупок рекомендуют воздержаться звезды в субботу

Поддержка близких и никаких аксессуаров: от каких покупок рекомендуют воздержаться звезды в субботу

Елизавета Кесельман
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Луна, астрономия.Фото: pixabay
Луна, астрономия.Фото: pixabay

Пятница обещала быть достаточно специфической и резкой даже в смене погоды. Не зря астрологи рекомендуют быть более внимательными к окружающему миру, а также контролировать свои траты. В период 6-7 декабря Луна находится в Овне, что означает проявление рассеянности и желание купить, как можно больше вещей. Узнайте, от каких покупок рекомендуют воздержаться астрологи в субботу, 7 декабря по Лунному календарю от Аstroworld.

Суббота 7 декабря неблагоприятна для покупки

  • детских игрушек
  • изделий из серебра
  • любых красивых вещей
  • модных аксессуаров
  • строительных материалов
  • предметов старины
  • фотоаппарата
  • оборудования для видеосъемки
  • сантехники
  • интимных товаров
  • эротичного нижнего белья
  • пиротехнических изделий

Этот день принесет больше уверенности в себе о ощущение поддержки со стороны близких Вам людей. В тоже время день не слишком удачен для решения формальных вопросов, участия в массовых мероприятиях, потворства собственным слабостям и капризам. Старайтесь избегать лени, апатии, не стоит надолго оставаться наедине с собой.

Ранее Українські Новини рассказали о том,  когда в декабре лучше ворожить на суженого, а также о том, когда ожидать напряженных периодов и как их пережить.

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