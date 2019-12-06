Поддержка близких и никаких аксессуаров: от каких покупок рекомендуют воздержаться звезды в субботу

Пятница обещала быть достаточно специфической и резкой даже в смене погоды. Не зря астрологи рекомендуют быть более внимательными к окружающему миру, а также контролировать свои траты. В период 6-7 декабря Луна находится в Овне, что означает проявление рассеянности и желание купить, как можно больше вещей. Узнайте, от каких покупок рекомендуют воздержаться астрологи в субботу, 7 декабря по Лунному календарю от Аstroworld.

Суббота 7 декабря неблагоприятна для покупки

детских игрушек

изделий из серебра

любых красивых вещей

модных аксессуаров

строительных материалов

предметов старины

фотоаппарата

оборудования для видеосъемки

сантехники

интимных товаров

эротичного нижнего белья

пиротехнических изделий

Этот день принесет больше уверенности в себе о ощущение поддержки со стороны близких Вам людей. В тоже время день не слишком удачен для решения формальных вопросов, участия в массовых мероприятиях, потворства собственным слабостям и капризам. Старайтесь избегать лени, апатии, не стоит надолго оставаться наедине с собой.

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