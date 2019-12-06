Рассеянные дни и спонтанность: кому астрологи рекомендуют быть внимательней 6-7 декабря

Первые дни декабря прошли весьма насыщенно для многих. Напротяжении недели эксперты рекомендовали контролировать свои траты, а также настроить себя на романтические будни. Декабрь, в целом, обещает быть очень насыщенным. Ранее астрологи рассказали, когда по Лунному календарю лучше всего лечиться и совершать покупки в декабре. Узнайте о том, кого ожидают вялые будни, а кому грозят непредвиденные расходы 6-7 декабря от астропсихолога Ольги Ивановой.

6-7 декабря Луна в Овне. В эти дни может мучить, именно мучить, праздное настроение и невнимательность: желание сорить деньгами и нарушать диету, дабы войти в резонанс с настроем на удовольствия, праздник, отпуск….уйти от реальности в сказку.

При этом вялыми дни тоже не назовешь. Овен всегда настраивает решительно. Хочется быстро принять решение, на скаку. Однако такой подход и будет ошибкой в эти дни.

Не благоприятное время для покупки украшений и салонных процедур, похода к зубному, к начальству с просьбой о повышении.Вероятны спонтанные ненужные покупки.

Овны, Весы, Раки 2 декады - возможны непредвиденные расходы или ощущение "дырки в кармане", невнимание второй половины будет переживаться особенно остро, не разбрасывайтесь деньгами и важными отношениями.

Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы 2 декады – рассеянные и невнимательные в эти дни, в лучшем случае одухотворенные и романтичные. Хорошо в эти дни заглянуть на выставку или в бассейн, купить духи или билеты в кино.

Львы и Водолеи 2 декады, наконец-то передышка, шанс отдохнуть или подзаправиться энергией.

Нужные дорогие покупки возможны у Козерогов, Скорпионов, Тельцов.

Девы и Рыбы могут сорить деньгами под настроение… или "страдать" от непонятости и хаоса в делах.

Все остальные - внимательнее в эти дни! Не подхватите простуду или проблему по незнанию. Воздержитесь от покупок подарков, крупных необдуманных трат.

Ранее Українські Новини рассказали о том, что нужно успеть сделать в первую неделю декабря, чтобы весь год был хорошим и урожайным, а также о том, когда в декабре лучше ворожить на суженого.