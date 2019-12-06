Острые конфликты и новые вызовы: 6 декабря обещает быть напряженным, - гороскоп

Декабрь - месяц очень активный и полный интересных задач и планов. Разумеется, все уже почувствовали дыхание зимы и отметили для себя, чего стоит опасаться и чего ожидать в декабре. А тем временем, астрологи поделились своими предсказаниями на 6 декабря для всех знаков зодиака.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (20 марта - 19 апреля)

Вы беспокойны сегодня, и, возможно, будете склонны к спонтанному проявлению эмоций даже больше, чем обычно. Но быть несколько осторожным в своих действиях - хороший совет. Сегодня у вас есть шанс построить конструктивные планы на ближайшие несколько недель. Вместо того, чтобы пустить все на самотек, найдите время подумать о том, чего вы хотели бы достичь в ближайшем будущем.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Вам очень сложно идти на компромиссы в отношении своих целей и желаний, потому что вы как никогда четко их представляете и при этом знаете, что нужно сделать, чтобы достичь их. Прекрасно, что у вас такое рвение, но не забывайте о том, что судьба часто вносит свои коррективы в человеческие планы. Например, кто-то из близких вам людей может совершенно по-другому представлять сегодняшний день. Либо действуйте в одиночку, либо постарайтесь достигнуть компромисса.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Вы чувствуете себя вдохновленным, и поэтому сегодня вы вдохновляете других. Вы чувствуете, что способны на все, и это, наверняка, оценит ваш работодатель или партнер. Жаль, что далеко не все могут так легко относиться ко всему, как вы. Сохраняйте свое светлое настроение в течение всего дня, даже если на вас свалятся утомительные дела.

Рак (21 июня - 21 июля)

Такое ощущение, что все вокруг требуют чего-то от вас, не ставя при этом во внимание ваших желаний и планов. Если вы чувствуете себя перегруженным, остановитесь и постарайтесь сконцентрироваться на собственных приоритетах. Если ваш список дел превалирует над запросами других, извинитесь и занимайтесь тем, к чему сегодня лежит душа. Но если у вас возникнет желание кому-то помочь, сделайте это искренне и безвозмездно.

Лев (22 июля - 22 августа)

Сегодня стоит похвалить собственную смелость и решительность. Вы на высоте, и эти качества пригодятся вам, независимо от того, презентуете вы проект на работе или готовитесь к любому другому важному шагу. Однако, будьте внимательны, так как под видом волнения вас может захватить стресс, который потянет за собой склонность к излишней драматизации ситуаций. Тем не менее, энергии у вас сегодня полно, и вам стоит не упускать момент.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Высокие требования к себе и окружающим - это неплохо, но также важно быть дипломатичным, а сегодня это сложно. Вы ведь просто хотите, чтобы все было сделано и делалось хорошо, правда? За собственным стремлением к идеалу вы можете не заметить, что бываете грубы с людьми. Постарайтесь быть мягче, если вам приходится выдавать директивы или озвучивать критику. И уделите несколько минут тому, чтобы закрыть глаза и просто глубоко подышать, особенно перед сном.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Кажется, сегодня все вокруг вас в потрясающем настроении. И пока люди вокруг в порядке - вы тоже чувствуете себя хорошо и стараетесь поддерживать благостную атмосферу с помощью интересных историй и шуток. Но вам сегодня стоит остерегаться обманчивых ощущений. Вам кажется, что все настроены прекрасно по отношению к вам, но это может быть не так, будьте внимательнее к своему окружению, особенно, к коллегам.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Вам сегодня потребуется очень много внутреннего ресурса и энергии, чтобы смириться с несовершенством мира. Увы, люди не оправдывают ожиданий, а то, чего вы ждали достаточно долго, все равно не идет по плану. Что ж, это не самый лучший ваш день, но при правильном балансе и внимательности к себе вы его спокойно переживете. Постарайтесь не нервничать, избегать конфликтов и, по возможности, выкроить пару минут на медитацию.

Стрелец (22 ноября - 20 декабря)

День проходит под знаком "делай все легко и играючи". Вы переполнены энергией, и жаждете поделиться ею со всеми желающими. Вот в этом моменте следует быть очень и очень аккуратным, так как энергетические вампиры не дремлют и могут немедленно воспользоваться ситуацией не в вашу пользу. Постарайтесь направлять свои действия в продуктивное и позитивное русло, не распыляйтесь на мелкие задачи.

Козерог (21 декабря - 19 января)

Ваши чувства и стремления сегодня двояки, и уже с самого утра вам предстоит выбрать стратегию поведения на сегодня. Один из вероятных планов - быть гибким во всех сложных столкновениях и постараться сглаживать острые углы во всех напряженных ситуациях. Второй вариант - быть бескомпромиссным и жестким, не давая другим никаких шансов на собственное мнение. Разумеется, выбор стратегии зависит только от вас, но стоит подумать о том, хотите вы провести день спокойно или же к вечеру свалиться в полном нервном истощении?

Водолей (20 января - 17 февраля)

Сегодня от вас потребуется быть лидером и вести команду в заданном направлении. Не особо важно, в данном случае командой являются семья или коллеги - важно то, что их нужно будет объединять, предотвращать возможные конфликты, мотивировать. Вероятно, такая задача может показаться вам сложной, но, если вы отыщете правильный источник энергии, все получится.

Рыбы (18 февраля - 19 марта)

Вдохновение, кажется, исходит сегодня отовсюду, и вы не можете этого не чувствовать, особенно, если вы - творческий человек. Это ваш шанс опробовать разные идеи и посмотреть, что придется вам по душе. Просто сфокусируйтесь на этом первом шаге - создании чего-то, чего не было вчера. Не зацикливайтесь на том, чтобы обязательно закончить то, что начали, на данном этапе достаточно будет зафиксировать идею.

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