Резко "залетит" ветер с высоким атмосферным давлением: синоптик предупредила о смене погоды

Конец рабочей недели может порадовать украинцев сухой и солнечной погодой, но туманы могут испортить погоду. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Так, Диденко сообщила, что антициклональный характер погоды в Украине сохранится.

"Кто не очень хорошо реагирует на высокое атмосферное давление, как раз - такой несколько некомфортный период. Ветер западный, юго-западный, порывистый, с порывами, поэтому ощущения будут холоднее, чем реальные показатели", - написала синоптик.

Также синоптик рассказала, что днем ​​на Западе ожидается +2 +5 градусов, на крайнем юге до +5 +8 градусов.

Прогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/Facebook

"В Киеве 6-го декабря осадки маловероятны. Ночью -2 -4 градуса, днем ​​+2 +5 градусов. Ветер будет залетать резко, поэтому без шапок не ходите, уши наши деликатные, не стоит их настолько проветривать", - посоветовала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю.