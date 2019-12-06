Резко "залетит" ветер с высоким атмосферным давлением: синоптик предупредила о смене погоды

Конец рабочей недели может порадовать украинцев сухой и солнечной погодой, но туманы могут испортить погоду. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко. Так, Диденко сообщила, что антициклональный характер погоды в Украине сохранится. "Кто не очень хорошо реагирует на высокое атмосферное давление, как раз - такой несколько некомфортный период. Ветер западный, юго-западный, порывистый, с порывами, поэтому ощущения будут холоднее, чем реальные показатели", - написала синоптик. Также синоптик рассказала, что днем на Западе ожидается +2 +5 градусов, на крайнем юге до +5 +8 градусов. Прогноз погоды. Карта: Наталка Диденко\/Facebook "В Киеве 6-го декабря осадки маловероятны. Ночью -2 -4 градуса, днем +2 +5 градусов. Ветер будет залетать резко, поэтому без шапок не ходите, уши наши деликатные, не стоит их настолько проветривать", - посоветовала синоптик. Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю.