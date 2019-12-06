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  • Рада НБУ розкритикувала валютно-курсову політику правління Нацбанку
06 грудня 2019, пʼятниця, 11:00 34
Економіка 2019-12-06T13:15:02+02:00
Українські Новини
Рада НБУ розкритикувала валютно-курсову політику правління Нацбанку

Рада НБУ розкритикувала валютно-курсову політику правління Нацбанку

Надежда Комендантова
курс гривні, Нацбанк, НБУ, Богдан Данилишин
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua

У той час, як офіційний курс гривні, що встановлюється Національним банком на 6-8 грудня встановив черговий рекорд падіння долара в 2019 році, Рада Національного банку визнала дії правління Нацбанку щодо реалізації валютно-курсової політики неефективними.

Про це глава ради НБУ Богдан Данилишин написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зазначається, що рада НБУ розглянула питання "Про стан золотовалютного резерву Нацбанку і ситуацію на валютному ринку України".

"Рада НБУ вирішила схвалити допрацьовані з урахуванням результатів обговорення рекомендації правлінню НБУ, а також визнати діяльність правління Нацбанку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною і такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України", - повідомив Данилишин.

Також за рішенням ради НБУ від 5 грудня рада надала рекомендації правлінню регулятора щодо стану золотовалютного резерву Національного банку і ситуації на валютному ринку України відповідно до п. 13 ст. 9 закону "Про Національний банк України".

Рада НБУ рекомендує: задіяти всі засоби і методи грошово-кредитної політики з метою пом'якшення монетарної політики Нацбанку; оновити стратегію управління золотовалютними резервами і графік поповнення золотовалютних резервів на середньострокову перспективу; підготувати та подати раді сценарій ситуацій на валютному ринку України внаслідок можливого виходу власників-нерезидентів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з України та план дій Нацбанку щодо політики курсоутворення і валютного регулювання в разі його реалізації.

Рекомендації ради НБУ також включають: здійснення оцінки ефектів від приєднання до мережі Clearstream і оцінки ситуації на міжнародних фінансових ринках щодо збільшення попиту нерезидентів на ОВДП; здійснення дослідження про вплив зміни обмінного курсу на споживчу інфляцію в країні; надання оцінки реального ефективного обмінного курсу щодо розрахункового рівноважного рівня, а також аналіз впливу розриву реального курсу на динаміку показників зовнішньої торгівлі, промисловості та інфляції.

Також рада НБУ підкреслила, що з огляду на значну роль нерезидентів на ринку боргових цінних паперів уряду, спільно з Міністерством фінансів потрібно розробити правило щодо згладжування впливу продажу/купівлі ними валюти на стан міжбанківського валютного ринку.

Як повідомляли Українські Новини, Україна в другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.

Тим часом Монетарний комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.

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