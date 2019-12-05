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  • Проявление индивидуальности и никаких товаров повседневного использования: что рекомендуют астрологи не покупать в пятницу
05 декабря 2019, четверг, 21:00 8
Lifestyle 2019-12-05T21:15:02+02:00
Українські Новини
Проявление индивидуальности и никаких товаров повседневного использования: что рекомендуют астрологи не покупа

Проявление индивидуальности и никаких товаров повседневного использования: что рекомендуют астрологи не покупать в пятницу

Елизавета Кесельман
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Покупки.Фото: pixabay
Покупки.Фото: pixabay

Декабрь интригует своим непостоянством и переменчивой погодой. Однако мысль о том, что завтра наконец-то наступает долгожданная пятница - вызывает улыбку. Астрологи рассказали о том, каким знакам зодиака принесет сюрпризы четверг 5 декабря, а также рекомендовали не приобретать никаких дорогостоящих товаров. Узнайте, какие рекомендации по покупкам дает Лунный календарь от Astroworld на пятницу, 6 декабря.

Пятница 6 декабря неблагоприятна для покупки

  • изделий из серебра
  • товаров повседневного использования
  • модных аксессуаров
  • стильной одежды

День принесет склонность к проявлению своей индивидуальности, будет казаться, что только Вы знаете, как правильно решить ту или иную задачу. К слову, в части ситуаций это будет так на самом деле. И именно по этой причине взаимодействие с другими людьми будет складываться в течение этого дня не слишком гладко.

Ранее Українські Новини рассказали о том, чего ожидать всем знакам зодиака от декабря, на что стоит обратить внимание и какие проблемы не стоят сильных переживаний, а также о том, когда знакомиться, лечиться, совершать покупки в декабре по Лунному календарю.

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