Проявление индивидуальности и никаких товаров повседневного использования: что рекомендуют астрологи не покупать в пятницу

Пятница 6 декабря неблагоприятна для покупки

изделий из серебра

товаров повседневного использования

модных аксессуаров

стильной одежды

День принесет склонность к проявлению своей индивидуальности, будет казаться, что только Вы знаете, как правильно решить ту или иную задачу. К слову, в части ситуаций это будет так на самом деле. И именно по этой причине взаимодействие с другими людьми будет складываться в течение этого дня не слишком гладко.

Ранее Українські Новини рассказали о том, чего ожидать всем знакам зодиака от декабря, на что стоит обратить внимание и какие проблемы не стоят сильных переживаний, а также о том, когда знакомиться, лечиться, совершать покупки в декабре по Лунному календарю.