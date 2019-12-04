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  • Почтовые конверты и никаких дорогостоящих товаров: для каких покупок благоприятен четверг
04 декабря 2019, среда, 21:00 14
Lifestyle 2019-12-04T21:30:01+02:00
Українські Новини
Почтовые конверты и никаких дорогостоящих товаров: для каких покупок благоприятен четверг

Почтовые конверты и никаких дорогостоящих товаров: для каких покупок благоприятен четверг

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Шоппинг.Фото: pixabay
Шоппинг.Фото: pixabay

Четверг считается началом конца недели, потому его также с нетерпением ожидают многие. Среда обещала быть романтичной и душевной, а декабрь многим принесет успех в бизнесе и поможет избавиться от стереотипов. Узнайте, что рекомендуют астрологи  удачно приобрести в четверг, 5 декабря, по Лунному календарю от Astroworld.

Четверг 5 декабря благоприятен для покупки

  • канцелярских товаров
  • почтовых конвертов
  • товаров в дорогу
  • бумаги
  • средств для утилизации отходов
  • изделий из пластика
  • пластмассы

День неблагоприятен для покупки

  • дорогостоящих товаров
  • товаров для путешествий

День очень солнечный для общения, сейчас оно будет складываться глубоко, насыщенно, эмоционально. Легче будет выражать свои эмоции и переживания словами. День удачен для написания писем, а также любого вида интеллектуального творчества. Неплохо сложатся выступления, презентации, усилится способность убеждать в своих мыслях и идеях других людей.

Ранее Українські Новини рассказали, о чем следует позаботиться в перод с 1 по 8 декабря, а также о том, когда ожидать самые опасные дни в декабре. 

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