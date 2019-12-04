Почтовые конверты и никаких дорогостоящих товаров: для каких покупок благоприятен четверг

Четверг считается началом конца недели, потому его также с нетерпением ожидают многие. Среда обещала быть романтичной и душевной, а декабрь многим принесет успех в бизнесе и поможет избавиться от стереотипов. Узнайте, что рекомендуют астрологи удачно приобрести в четверг, 5 декабря, по Лунному календарю от Astroworld.

Четверг 5 декабря благоприятен для покупки

канцелярских товаров

почтовых конвертов

товаров в дорогу

бумаги

средств для утилизации отходов

изделий из пластика

пластмассы

День неблагоприятен для покупки

дорогостоящих товаров

товаров для путешествий

День очень солнечный для общения, сейчас оно будет складываться глубоко, насыщенно, эмоционально. Легче будет выражать свои эмоции и переживания словами. День удачен для написания писем, а также любого вида интеллектуального творчества. Неплохо сложатся выступления, презентации, усилится способность убеждать в своих мыслях и идеях других людей.

Ранее Українські Новини рассказали, о чем следует позаботиться в перод с 1 по 8 декабря, а также о том, когда ожидать самые опасные дни в декабре.