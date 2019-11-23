Время стремительных действий: каким будет последний месяц года и кому точно повезет

2019 год подходит к концу, все уже потихоньку начинают готовиться к празднованию Нового года, а меж тем астрологи обещают, что декабрь будет удачным не только в плане большого количества праздников. Если в октябре-ноябре вы успеете как следует подготовиться к новому жизненному циклу, в декабре стоит уже начать активно разрабатывать свежие идеи и идти по течению энергетического потока. Астропсихолог Ольга Иванова поделилась своими прогнозами на декабрь для всех знаков зодиака в своем Youtube-канале.

Вхождение Юпитера в знак Козерога будет настраивать всех нас на получение каких-то конкретных результатов, оправдание конкретных ожиданий, и больше всего повезет в их воплощении земной и водной группе. Немаловажное влияние на большинство знаков окажет и ожидаемое солнечное затмение, которое случится 26 декабря.

Главный аспект, который следует учесть в делах декабря всем знакам - новизна. Поэтому очень хорошо открывать в декабре какой-либо бизнес, начинать новое направление деятельности. Рекомендуется также и самому заняться самообразованием, так как это может стать хорошим энергетическим вложением на весь год. Такими занятиями могут быть:

языковые или компьютерные курсы

изучение новых технологий

тренинги по управлению временем и ресурсами

развитие коммуникативных навыков

чтение бизнес-литературы

Декабрь будет месяцем результативным и устойчивым, временем смелых и решительных людей, которые точно знают, чего хотят от жизни. В делах и начинаниях повезет тем людям, кто бьет в конкретную цель. Земля, как стихия, превалирует в карте декабря, поэтому времени на праздный отдых и пустые разговоры попросту не будет. Самое время вернуться к идеям, которые обдумывались или обсуждались в октябре-ноябре. И это тот момент, когда нужно принять решение относительно этих идей, планов, приглашений и сделать шаг в новую жизнь. Направьте свои силы на свежий проект, который откроет для вас новые горизонты.

В целом, декабрь обещает быть оптимистичным и гармоничным, немного трудностей придется пережить только тем, у кого был не очень гладкий сентябрь (из-за болезней, аллергий, жилищных проблем и т.д.).

Рыбы, Стрельцы, Близнецы. Стоит быть особо внимательными в период 8-15 декабря; по возможности стоит избежать сомнительных мероприятий, заключения важных договоров.

Скорпионы, Девы, Козероги. Месяц будет к вам благосклонным. Если в октябре-ноябре у вас наметились какие-либо изменения в личной жизни, стоит дать им ход, так же, как и давно прорабатываемым вопросам другого характера (финансовым, например).

Овны, Весы. Для этих знаков месяц будет, скорее, нейтральным. Однако, стоит обратить внимание на идеи, парящие в воздухе и предчувствия.

Тельцы. Вам предстоит сложный месяц, полный работы над октябрьскими запросами, однако, при должном трудолюбии вы получите весьма внушительные результаты.

Раки. Вас могут ожидать большие траты, связанные с переездами, путешествиями или крупными покупками, однако, в итоге эмоции все равно будут радостными.

Глобального негатива в декабре ни для кого не предвидится. 21-23 декабря может быть тяжеловатым для Водолеев и Львов, а также для некоторых Стрельцов и Козерогов. Первые выходные декабря - время очень расслабленное, при возможности стоит поехать отдыхать в теплые края или хотя бы просто выбраться в кино или театр.

Напомним, что синоптики пообещали весьма теплый декабрь, в то время, как остальные месяцы ожидаемо будут очень морозными и аномально снежными.