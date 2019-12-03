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03 декабря 2019, вторник, 05:50 865
Lifestyle 2019-12-03T10:00:03+02:00
Українські Новини
Когда знакомиться, лечиться, совершать покупки в декабре по Лунному календарю

Когда знакомиться, лечиться, совершать покупки в декабре по Лунному календарю

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Фото: pixabay
Фото: pixabay

Декабрь – последний месяц, подводящий итоги уходящего года, в котором необходимо завершить все дела, и как следует, подготовиться к встрече грядущего 2020 года. В предыдущем материале астрологи рассказали о том, каким был последний день осени для всех знаков зодиака. Узнайте о рекомендациях астрологов на благоприятные дни в декабре, 2019.

В частности, астрологи всегда ориентировались на Луну, ведь с древних времен считается, что именно Луна оказывает прямое влияние на жизнь человека. Именно поэтому, эксперты создали Лунный календарь, ведь Благодаря положению и фазе Луны можно предвидеть важные события, эмоции, и сферы, в которых вас постигнет успех в этом месяце.

Лунные фазы в декабре 2019

Новолуние - 26 декабря в 8:00 (13 минут).

Полнолуние - 12 декабря в 8:00 (12 минут).

Первая 1 - 11, 27 - 31 декабря 2019.

Убывающая луна с 13 по 25 декабря 2019.

Лунное затмение - нет.

Солнечное затмение - нет.

Благоприятные дни в декабре

Благоприятными днями называют даты, в которые вас больше всего будет ожидать удача. По прогнозам астрологов, благоприятные дни в Лунном календаре в декабре следующие:

1, 7, 17, 21 и 31 декабря.

1 декабря - Луна будет в Водолее. Это удачный день для новых знакомств, а также, для того, чтобы попробовать наладить отношения с коллегами и руководством. В этот лунный день растет и сексуальная энергетика человека.

7 декабря - Луна будет в Овне. День, когда ранее выстроенные проекты и планы начнут приносить первые плоды.Потому астрологи рекомендуют не сдерживать себя в своих сексуальных желаниях, в случае, если они взаимны с вашим партнером. Также, это удачный день для запуска нового бизнеса.

17 декабря - Луна в Девах. День творчества и активности. Звезды будут благосклонны к тем, кто проявляет мужество и самоотверженно трудится ради общего блага. Также это один из лучших дней для активных действий, для определения цели, выбора профессии, построения карьеры и перехода на новую работу.

21 декабря - Луна в Весах. День образования и лечения, благоприятный для получения новых идей и покорения своей физической природы. Этот день благоприятен для проведения различных очищающих процедур, особенно с применением воды. День работы над усовершенствованием своей интуиции, когда любой знак воспринимается как указание. Кроме того, в этот день снятся вещие сны.

31 декабря - Луна в Рыбах. День раскрытия способностей и внутреннего потенциала. Обостряется интуиция, способность к ясновидению и материализации. Начатые в этот день дела могут осуществить глубокое влияние на жизнь человека. Для духовного или умственного прорыва в этот день нужно сохранять спокойствие, состояние гармонии души и мыслей. Необходимо остановить свои мысли, чтобы они не мешали поступлению информации, остановить свой внутренний диалог и прислушиваться к себе. День также хороший для занятий дыхательными упражнениями, ментального очищения, то есть коррекции собственных мыслей.

Неблагоприятные дни

4, 12, 19 и 26 декабря астрологи рекомендуют поберечь себя и проявить осторожность.

4 декабря - месяц в Рыбах. Рекомендуется проявить благоразумие в отношениях с коллегами. Нерешенные проблемы могут снова дать о себе знать. В этот день могут быть нарушения и сбои в работе нервной системы.

12 декабря - Луна в близнецах.  В этот день стоит поберечь здоровье. Противопоказаны потребления алкоголя и сексуальные отношения.

19 декабря - Луна в Девах. День разгула разнообразной нечестии. Повышается риск подвергнуться различным искушениям.

26 декабря - Луна в Козероге. Последний месячный кризис года. В этот день лучше обрывать ненужные связи, избавляться от старых вещей и тяжелых мыслей. По возможности лучше избегать глубоких водоемов.

Астрологи рекомендуют сосредоточиться на достижении своих целей, начинать их конкретизировать.Также важно поставить перед собой долгосрочные цели (не стоит смотреть, что конец года) и уже постепенно начинать  осуществлять их.

Ранее Українські Новини рассказали о том, чего стоит ожидать в декабре, а также, о том, в какие дни декабря следует ожидать магнитные бури и быть более аккуратными. 

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