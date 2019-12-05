Азорский циклон засыпет Европу снегом и зальет дождем: синоптик дала прогноз погоды в Украине

В то время, как согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой, уже в начале декабря Европа очутилась в плену у циклонов, однако Украина попала в зону антициклона.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Над Атлантикой - Азорский антициклон, над Черным морем - антициклон Sarena, на севере Европы - мощный циклон Pedro с друзьями, над Средиземноморьем - циклон Olaf", - написала она.

Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook

По ее словам, эти атмосферные образования и делают погоду в Европе. "На севере Европы - дожди, снега и сильный ветер, на крайнем юге - периодические дожди и ливни, а большинство континентальной Европы принадлежит антициклональной полосе высокого атмосферного давления", - предупредила Диденко.

Украина, по словам синоптика, будет находиться под влиянием черноморского антициклона, поэтому 5 декабря осадки маловероятны, только отголоски дальнего влажного фронта заденут Луганскую и Харьковскую обсласти.

Температура воздуха в четверг пока существенно не изменится: ночью 1-5 градусов, на Западе до -7-9 градусов, днем ​​в Украине предполагается + 1 + 5 градусов, в восточных областях от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве четверг будет сухим, ночью небольшой мороз, -1-3 градуса, днем ​​ожидается + 2 + 4 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м / с.

"В ближайшие дни осадков в Украине не видно, ночью градусы особо не поменяются, днем ​​слегка потеплеет", - предупредила синоптик.

Напомним, в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь с метелями, морозом до -20 и ураганным ветром.