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05 декабря 2019, четверг, 06:00 5325 Карта
Жизнь 2019-12-05T07:45:02+02:00
Українські Новини
Азорский циклон засыпет Европу снегом и зальет дождем: синоптик дала прогноз погоды в Украине

Азорский циклон засыпет Европу снегом и зальет дождем: синоптик дала прогноз погоды в Украине

Надежда Комендантова
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Снегопад. Фото: tert.am
Снегопад. Фото: tert.am

В то время, как согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой, уже в начале декабря Европа очутилась в плену у циклонов, однако Украина попала в зону антициклона. 

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Над Атлантикой - Азорский антициклон, над Черным морем - антициклон Sarena, на севере Европы - мощный циклон Pedro с друзьями, над Средиземноморьем - циклон Olaf", - написала она. 

Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook

По ее словам, эти  атмосферные образования и делают погоду в Европе. "На севере Европы - дожди, снега и сильный ветер, на крайнем юге - периодические дожди и ливни, а большинство континентальной Европы принадлежит антициклональной полосе высокого атмосферного давления", - предупредила Диденко.

Украина, по словам синоптика, будет находиться под влиянием черноморского антициклона, поэтому 5 декабря осадки маловероятны, только отголоски дальнего влажного фронта заденут Луганскую и Харьковскую обсласти.

Температура воздуха в четверг пока существенно не изменится: ночью 1-5 градусов, на Западе до -7-9 градусов, днем ​​в Украине предполагается + 1 + 5 градусов, в восточных областях от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве четверг будет сухим, ночью небольшой мороз, -1-3 градуса, днем ​​ожидается + 2 + 4 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м / с.

"В ближайшие дни осадков в Украине не видно, ночью градусы особо не поменяются, днем ​​слегка потеплеет", - предупредила синоптик.

Напомним, в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь с метелями, морозом до -20 и ураганным ветром. 

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