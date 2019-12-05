Страсть, неожиданные открытия и сюрпризы: чего ожидать от 5 декабря, - гороскоп

Рабочая неделя уже почти подходит к концу, ведь четверг - это уже маленькая пятница. А значит, впереди выходные и праздники, которых ожидают все украинцы. Каким будет 5 декабря для всех знаков зодиака, уже рассказали астрологи.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Отношения: Вы ломаете голову над тем, чтобы найти новые способы удержать своего партнера в напряжении, поскольку вы не хотите, чтобы эта история любви закончилась. Все эти месяцы или годы вместе должны что-то значить, и вы полны решимости сделать так, чтобы это только дало начало лучшим событиям. Одиноким Овнам пора забыть все свои прошлые неудачные отношения и попробовать открыть свое сердце новым знакомствам. Возможно, тот легкий флирт, который случился у вас недавно, станет тем самым началом новой страницы.

Здоровье: Витамины, безусловно, делают свое дело! На вашем лице сияет улыбка, а хорошее настроение не покидает вас целый день.

Работа: Будьте уверены, что ваши профессиональные навыки не остались незамеченными для начальства, независимо от вашего направления работы. Единственная ложка дегтя - это то, что ваши коллеги тоже заметили это и сделают все возможное, чтобы усложнить вам жизнь сегодня.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Отношения: Ваша пара подвергается атакам из-за ваших же характеров. Если возникают проблемы денежного характера, лучше вынести такой вопрос на семейный совет. Одинокие Тельцы на данный момент счастливы в одиночестве. Это позволяет вам отдохнуть, прежде чем начать новые отношения. Не спешите менять свою жизнь.

Здоровье: Вам нужно научиться расслабляться. Стресс явно может сломить вас в ближайшее время. Это вызывает плохой сон и нервозность.

Работа: Вы не сможете больше терпеть рутину на работе, ведь это действует вам на нервы. Скорее всего, вы предстанете перед выбором - уволиться окончательно или поговорить с начальством о смене должности, повышении. Прислушайтесь к своей интуиции.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Отношения: Ваши отношения переживают не самые лучшие времена. Иногда вам кажется, что проблемы соединились в какой-то круг и регулярно повторяются. Это пройдет, важно сохранять любовь и доверие друг к другу. Одинокие Близнецы будут испытывать противоречивые чувства - либо потребность в одиночестве, либо острую нужду в объятиях и тепле. В этот день стоит успокоиться и провести время с хорошей книгой или за любимым телешоу.

Здоровье: Вы сегодня - большой мечтатель, постарайтесь сохранить это настроение на весь день.

Работа: Сегодня ваш разум весьма обострен, вы готовы к тому, чтобы активно продвигать и обсуждать свои идеи. Некоторые из них окажутся действительно очень ценными.

Рак (22 июня - 22 июля)

Отношения: Кажется, вы ищете проблемы там, где их нет. И, вполне вероятно, что это может сыграть злую шутку с вашими отношениями в паре. Отпустите наконец-то свои подозрения и сомнения. Отличный день для одиноких Раков. Наполненный верой в себя, ты сможешь привлечь гораздо больше внимания, чем обычно.

Здоровье: Общение с друзьями и семьей поможет вам забыть о текущих проблемах. Ваше настроение будет сложно предсказать сегодня!

Работа: Вы будете эффективны и продуктивны на рабочем месте. Вы не будете бояться предпринимать амбициозные инициативы, призванные помочь вам продвинуться по карьерной лестнице.

Лев (23 июля - 23 августа)

Отношения: Ваши страхи вернутся обратно, когда вы почувствуете, что сражаетесь в битве, пытаясь поддерживать огонь между вами. Перспектива расставания или перерыва становится все более вероятной с течением времени. Остается просто ждать. Личная жизнь одиноких Львов сейчас тоже совсем не на пике. У вас было несколько совсем неудачных знакомств, и пока что не стоит пытаться заводить новые, так как ваше душевное состояние расшатано.

Здоровье: Не будьте слишком строги с собой, это только навредит вам, потому что сегодня явно не тот день, когда нужно напрягать нервную систему сверх меры.

Работа: Раньше вы ставили свою карьеру на первое место, но сейчас она отошла на второй план в вашей жизни. Вы потеряли свою искру и чувствуете себя в тупике во многих сферах своей жизни.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Отношения: Вам нужно оживить жизнь вашей пары. Последние несколько дней рутина давила на вас, и партнер скоро скажет вам об этом. Самое главное в этой ситуации - оказать друг другу нужную поддержку и провести вечер вдвоем за хорошим фильмом или романтическим ужином. В этот день одиноким Девам не стоит торопиться с принятием решений насчет отношений, потому что они не всегда будут продиктованы правильными чувствами.

Здоровье: Ваш моральный дух на пике, а энергия бьет ключом. Утренняя пробежка может помочь начать прекрасный день!

Работа: На горизонте - возможности для карьерного роста. Не создавайте себе воображаемых тревог и старайтесь делать перерывы, чтобы не отставать от темпа.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Отношения: Вы можете быть удивлены тем, насколько увлеченно и страстно вы себя ощущаете, потому что обычно вы более вдохновлены интеллектуально или художественно. Это ощущение ново для вас. Новые ситуации и люди, которые приходят в жизнь одиноких Весов, приносят с собой новый опыт, которым вы можете наслаждаться.

Здоровье: Погода настолько мрачная, что вам трудно концентрироваться на чем-либо и продолжать держать настроение в тонусе.

Работа: Вы позволите своим коллегам взять на себя вашу работу за вас. И это соответствует вашему внутреннему состоянию на данный момент, ведь вы пытаетесь не брать на себя ответственность и избегать серьезных дел.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Отношения: Вы и ваш партнер можете, наконец, решить сложную ситуацию, которая тормозила ваши отношения долгое время. Хороший день, чтобы начать планировать путешествие за границу вместе. Одинокие Скорпионы изо всех сил пытаются держать свои импульсы и эмоции под контролем. Но флиртовать и заигрывать с незнакомцами - сегодня ваше секретное супер-умение.

Здоровье: Просто будьте осторожны, не стоит сегодня налегать на еду, если не хотите набирать вес. Лучше отдать предпочтение легким перекусам.

Работа: Вы немного нерешительны на рабочем месте. Вы действительно не знаете, чего вы хотите достичь на профессиональном фронте. Разочарование - плохой советчик, поэтому не делайте ничего, о чем могли бы пожалеть!

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Отношения: Все или ничего, когда дело касается сердечных привязанностей! Вы любите своего партнера и не устаете говорить ему об этом. Положительные энергии Сатурна раскрывают вашу чувственную сторону, и сразу видно, что ваш любимый человек не может насытиться вами. Одинокие Стрельцы еще не готовы к долгосрочным отношениям, но пока не видят никакого вреда в том, чтобы немного повеселиться. Поэтому можно смело заводить новые знакомства.

Здоровье: Держитесь подальше от конфликтов любой ценой. В противном случае, нервная система точно не поблагодарит вас.

Работа: Совершенно точно стоит отказаться, если на вас вдруг пытаются взвалить работу на выходные или просто дополнительные часы. На пользу это не пойдет, даже если обещают хорошо заплатить.

Козерог (23 декабря - 20 января)

Отношения: Удивите своего партнера исполнением некоторых фантазий. Вы можете быть приятно удивлены энтузиазмом вашего партнера! Подыграйте, будьте чутки и внимательны. Одинокие Козероги сейчас очень переборчивы в выборе идеального партнера. Стоит вернуться в реальность и начать менять подход. Покажите свои чувства человеку, который вам симпатичен. Честное отношение может повысить ваши шансы встретить любовь.

Здоровье: Сейчас хороший момент, чтобы на некоторое время оградиться от большинства людей и побыть в одиночестве, слушая тело. Попробуйте йогу или медитацию.

Работа: Остерегайтесь раздражающей атмосферы. Вы немного заторможены, и обычные задачи требуют больше времени для решения.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Отношения: Вы чувствуете необходимость уйти в отпуск. Вы можете запланировать небольшой отдых на неделю до праздников. Это будет хорошее время, чтобы укрепить ваши отношения. Возможно, одиноким Водолеям хочется заигрывать с большим количеством людей и не успокаиваться.

Здоровье: Настроение на нуле, и пока вы не видите просвета среди туч. Не отчаивайтесь, это скоро пройдет, уделите время своему самочувствию.

Работа: Вы чувствуете, что готовы успешно провести день и воспользоваться возможностями. Вы много работали, и заслуживаете успеха.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Отношения: В ваших отношениях очень шаткое равновесие, постарайтесь следить за разными порывами, которые то и дело одолевают вас. Будьте внимательны к своему партнеру, очень важно оставаться с ним на одной волне. Одиноким Рыбам следует быть осторожными в своих сиюминутных желаниях. Но не переживайте - вы не сделаете ничего такого, о чем будете жалеть.

Здоровье: Следите за фигурой, сегодня вы можете быть склонны к перееданию. Хороший день, чтобы начать регулярно ходить в спортзал.

Работа: Вы попытаетесь прыгнуть выше своей головы и, скорее всего, потерпите неудачу. Не стоит корить себя, так просто сложатся обстоятельства.

Ранее Українські Новини рассказали, чего ожидать всем знакам зодиака от декабря, на что стоит обратить внимание и какие проблемы не стоят сильных переживаний.