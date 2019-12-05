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05 грудня 2019, четвер, 13:49 25
Зовнішня політика 2019-12-05T14:05:15+02:00
Українські Новини
Адвокат Трампа Джуліані зустрівся з Шокіним

Адвокат Трампа Джуліані зустрівся з Шокіним

українсько-американські відносини, Дональд Трамп, Рудольф Джуліані, Віктор Шокін
Рудольф Джуліані. Скріншот: Fox News
Рудольф Джуліані. Скріншот: Fox News

Адвокат Президента США Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка (1994-2001) Рудольф Джуліані зустрівся з колишнім генеральним прокурором Віктором Шокіним.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Вже була одна зустріч у ході візиту Джуліані", - сказав він.

Співрозмовник не повідомив, що обговорювалося на цій зустрічі.

При цьому він повідомив, що найближчим часом відбудеться ще одна зустріч Шокіна і Джуліані.

"Друга зустріч обговорюється. Можливо це буде в Україні, а можливо і за кордоном", - зазначило джерело.

Як повідомляли Українські Новини, посольство США не коментує інформацію про перебування в четвер адвоката Трампа Джуліані в Україні.

Раніше з'явилася інформація, що адвокат Трампа Джуліані прилетів до Києва знімать фільм і говорити з Шокіним і Куликом.

Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на українського Президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди - розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США Байдена.

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