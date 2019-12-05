Адвокат Трампа Джуліані зустрівся з Шокіним

Адвокат Президента США Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка (1994-2001) Рудольф Джуліані зустрівся з колишнім генеральним прокурором Віктором Шокіним. Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело. "Вже була одна зустріч у ході візиту Джуліані", - сказав він. Співрозмовник не повідомив, що обговорювалося на цій зустрічі. При цьому він повідомив, що найближчим часом відбудеться ще одна зустріч Шокіна і Джуліані. "Друга зустріч обговорюється. Можливо це буде в Україні, а можливо і за кордоном", - зазначило джерело. Як повідомляли Українські Новини, посольство США не коментує інформацію про перебування в четвер адвоката Трампа Джуліані в Україні. Раніше з'явилася інформація, що адвокат Трампа Джуліані прилетів до Києва знімать фільм і говорити з Шокіним і Куликом. Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на українського Президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди - розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США Байдена.