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05 декабря 2019, четверг, 13:36 18
Верховная Рада и партии 2019-12-05T13:45:01+02:00
Українські Новини
Рада хочет отсрочить введение штрафов за "евробляхи" до 2020

Рада хочет отсрочить введение штрафов за "евробляхи" до 2020

Евробляхи, растаможка евроблях, Верховная Рада
Евробляхи. Фото: autocentre.ua
Евробляхи. Фото: autocentre.ua

Верховная Рада намерена отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года.

За принятие в первом чтении законопроекта №2288 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Проектом закона предлагается дополнить раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины новым пунктом 95 о фактическом приостановлении действия новых санкций, предусмотренных частями четвертой - шестой статьи 470 и четвертой - шестой статьи 481 ТКУ, и установлении временно, до 31 декабря 2019 включительно , максимального размера санкций за правонарушения, предусмотренные указанной статьей, который существовал до введения новых санкций согласно Закону № 2612-VIII (штраф в размере 500 и 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно), с возможностью ретроспективного применения этой нормы к правонарушениям, совершенным с даты вступления в силу Закона № 2612-VIII (22 августа 2019) до 31 декабря 2019 включительно.

Как сообщали Українські Новини, для "евроблях" готовят нововведения: что хотят изменить депутаты.

Тем временем в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года импорт бывших в употреблении автомобилей увеличился в 2,3 раза до 27 тыс. единиц.

А налоги при растаможке "евроблях" теперь можно рассчитать онлайн.

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