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27 ноября 2019, среда, 05:30 27 Инфографика
Жизнь 2019-11-27T05:30:02+02:00
Українські Новини
Засыпет снегом и ударят морозы: синоптик дал прогноз погоды на Новый год и Рождество

Засыпет снегом и ударят морозы: синоптик дал прогноз погоды на Новый год и Рождество

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Погода. Фото: freshwallpapers.net
Погода. Фото: freshwallpapers.net

В то время, как синоптики прогнозируют, что зима 2019-20 будет аномально теплой, но со снегопадами, декабрь в этом году также ожидается теплее, чем обычно. Настоящие холода и много снега появится во второй половине месяца.

Какой будет погода на Новый год 2020, также рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщают Факты. 

Так, по словам синоптика, под конец первого зимнего месяца в Украину придут морозы и на Новый год будет холодно.

По его словам снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет.

31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 ночью.

На Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.

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Напомним, в Украину идет снежный циклон: синоптик предупредила о резкой смене погоды. Также согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Тм временем, аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели: синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь.

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