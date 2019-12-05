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05 декабря 2019, четверг, 11:50 2381
Происшествия 2019-12-05T11:51:56+02:00
Українські Новини
Разбирать Одесский колледж опасно: спасателям придется применять специальный кран

Разбирать Одесский колледж опасно: спасателям придется применять специальный кран

Пожар, Пожар в Одессе, пожар в колледже
Пожар в одесском колледже. Фото: ГосЧС
Пожар в одесском колледже. Фото: ГосЧС

Для проведения спасательно-поисковой операции после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса придется применять специальный кран.

Об этом председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГосЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции", - написал он.

Специальный отряд спасателей сообщил, что каркас здания в удовлетворительном состоянии, но все перестенки в аварийном состоянии.

Он также отметил, что сейчас готовятся специальные распоряжения для размещения семей пострадавших.

Как сообщали Українськi Новини, согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) на вечер среды, 1 человек погиб и 26 были госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.

Одесса объявила траур 5 и 6 декабря в связи с пожаром в колледже.

Президент Владимир Зеленский поручил властям Одессы обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже и быстрее выяснить обстоятельства трагедии.

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