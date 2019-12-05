Разбирать Одесский колледж опасно: спасателям придется применять специальный кран

Для проведения спасательно-поисковой операции после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса придется применять специальный кран.

Об этом председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГосЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции", - написал он.

Специальный отряд спасателей сообщил, что каркас здания в удовлетворительном состоянии, но все перестенки в аварийном состоянии.

Он также отметил, что сейчас готовятся специальные распоряжения для размещения семей пострадавших.

Как сообщали Українськi Новини, согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) на вечер среды, 1 человек погиб и 26 были госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.

Одесса объявила траур 5 и 6 декабря в связи с пожаром в колледже.

Президент Владимир Зеленский поручил властям Одессы обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже и быстрее выяснить обстоятельства трагедии.