Разбирать Одесский колледж опасно: спасателям придется применять специальный кран

Для проведения спасательно-поисковой операции после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса придется применять специальный кран. Об этом председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГосЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции", - написал он. Специальный отряд спасателей сообщил, что каркас здания в удовлетворительном состоянии, но все перестенки в аварийном состоянии. Он также отметил, что сейчас готовятся специальные распоряжения для размещения семей пострадавших. Как сообщали Українськi Новини, согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) на вечер среды, 1 человек погиб и 26 были госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже. Одесса объявила траур 5 и 6 декабря в связи с пожаром в колледже. Президент Владимир Зеленский поручил властям Одессы обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже и быстрее выяснить обстоятельства трагедии.