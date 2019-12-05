Розбирати Одеський коледж небезпечно: рятувальникам доведеться застосовувати спеціальний кран

Для проведення рятувально-пошукової операції після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу доведеться застосовувати спеціальний кран.

Про це голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Експерти з будівельної академії підтверджують, що розбирати будинок небезпечно. За даними ДСНС, доведеться застосовувати спеціальний кран для проведення рятувально-пошукової операції", - написав він.

Спеціальний загін рятувальників повідомив, що каркас будівлі в задовільному стані, але всі перестінки в аварійному стані.

Він також зазначив, що зараз готуються спеціальні розпорядження для розміщення сімей постраждалих.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на вечір середи, 1 людина загинула і 26 були госпіталізовані через пожежу в Одеському коледжі.

Одеса оголосила траур 5 і 6 грудня у зв'язку з пожежею в коледжі.

Президент Володимир Зеленський доручив владі Одеси забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в Одеському коледжі і швидше з'ясувати обставини трагедії.