Кабмин анонсировал большую проверку данных украинцев в электронных реестрах: зачем правительству ID гражданина

В то время, как Пенсионный фонд планирует внедрить за год механизм верификации пенсий и пособий, который будет проходит в три этапа, Кабинет Министров решил верифицировать данные о физических лицах в электронных государственных реестрах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

Первоначально Кабмин решил провести эксперимент по верификации данных физлиц, обрабатываемых в ряде электронных информационных ресурсов.

"Правительство запустило пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины - верификацию пользователей электронных реестров", - говорится в сообщении.

Для этого в течение следующих 6 месяцев будет проверено состояние технической безопасности и защиты реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой.

Цифровое ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирование уникальной записи пользователя.

Кабмин намерен использовать верифицированные данные для Всеукраинской переписи населения.

Кроме того, ожидается, что такая верификация упростит назначение и предоставление социальных выплат.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в социальной сети Facebook написал, что для верификации данных в реестрах будут сравниваться данные в наиболее полных реестрах, каждому профайлу с персональными данными человека будет присвоен уникальный электронный номер, будут исправляться ошибки в реестрах и будет внедрен электронный сервис, позволяющий в дальнейшем корректно вносить данные в реестр.

По словам Федорова, верификация реестров даст полное понимание, сколько людей реально проживает в стране, с минимальной погрешностью.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин намерен провести электронную перепись населения вместо запланированной на конец 2020 года традиционной переписи населения. К слову, проверка уже началась.