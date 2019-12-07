Кабмін анонсував велику перевірку даних українців в електронних реєстрах: навіщо уряду ID громадянина

В той час, як Пенсійний фонд планує впровадити за рік механізм верифікації пенсій і виплат, який буде проходити у три етапи, Кабінет Міністрів вирішив верифікувати дані про фізичних осіб в електронних державних реєстрах. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

Спочатку Кабмін вирішив провести експеримент з верифікації даних фізосіб, оброблюваних в ряді електронних інформаційних ресурсів.

"Уряд запустив пілотний проект для створення цифрового ID громадян України - верифікацію користувачів електронних реєстрів", - йдеться в повідомленні.

Для цього протягом наступних 6 місяців буде перевірено стан технічної безпеки і захисту реєстрів, а також повнота та достовірність даних користувачів в реєстрах, зокрема шляхом зіставлення даних різних реєстрів між собою.

Цифрове ID громадянина також дозволить виявити і усунути дублювання даних про одну особу або клонування унікального запису користувача.

Кабмін має намір використовувати верифіковані дані для Всеукраїнського перепису населення.

Крім того, очікується, що така верифікація спростить призначення та надання соціальних виплат.

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що для верифікації даних в реєстрах будуть порівнюватися дані в найбільш повних реєстрах, кожному профайлу з персональними даними людини буде присвоєно унікальний електронний номер, будуть виправлятися помилки в реєстрах і буде запроваджено електронний сервіс, що дозволяє в подальшому коректно вносити дані до реєстру.

За словами Федорова, верифікація реєстрів дасть повне розуміння, скільки людей реально проживає в країні, з мінімальною похибкою.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін має намір провести електронну перепис населення замість запланованої на кінець 2020 року традиційної перепису населення. До слова, перевірка вже почалася.