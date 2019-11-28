Кабмин хочет провести электронную перепись населения до 2020

Кабинет Министров намерен провести электронную перепись населения до конца 2019 года.

Об этом министр Кабмина Дмитрий Дубилет написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года... Поэтому мы решили провести т.н. электронную перепись", - написал он.



По словам Дубилета, электронная перепись будет проводиться совместно со специалистами в области математики и социологии путем сбора анонимной информации у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении, сбора данных из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионерах (Пенсионный фонд), проведения соцопросов по количеству сим-карт на одного украинца.



Собранные данные будут рассчитываться с помощью математической модели.



"Мы планируем обнародовать результаты нашего исследования в этом году", - подчеркнул Дубилет.



По мнению министра, собранные путем электронной переписи данные будут более точными, чем данные традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос.



Кроме этого, Дубилет отметил, что в государственном бюджете на 2020 год установлены расходы на перепись в сумме 1,4 млрд гривен, однако планируется сэкономить еще около 1 млрд гривен.



Напомним, ранее сообщалось, что в Украине проведут перепись населения.



В ходе переписи украинцам будут задавать около 50 вопросов из анкеты, чтобы сформировать, какое количество людей и какого возраста, проживает в Украине, какое имеют образование и уровень обеспеченности.



Также обнародованы окончательные сроки переписи населения.





