подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции
04 декабря 2019, среда, 21:12 45
Происшествия 2019-12-04T21:13:03+02:00
Українські Новини
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции

В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции

Пожар в Одессе, пожар в колледже, Пожар
Пожар в Одессе. Фото: Думская
Пожар в Одессе. Фото: Думская

В пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадало не только это учебное заведение. Огонь полностью уничтожил как минимум два научных учреждения: Институт морской биологии НАН Украины и Одесский отдел института археологии НАН Украины. Об этом сообщает Думская.

Главу института морской биологии, профессора Бориса Александрова, до сих пор не могут найти. Не пострадал никто из сотрудников отдела археологии.

Также стало известно, что огонь погубил ценнейшее имущество учреждений. Уничтожены документация Института морской биологии и отдела археологии, сгорели коллекции археологических артефактов, хранившиеся в отделе археологии.

Кроме того, в здании находилось и сгорело государственное учреждение "Одеспчелопром", которое занималось изучением и продвижением технологий пчеловодства.

Как сообщали Українськi Новини, 1 человек погиб и 20 госпитализированы из-за пожара в одесском колледже.


Также количество пропавших без вести во время пожара в колледже Одессы увеличилось до 15 человек. А масштабный пожар в колледже в Одессе показали с высоты птичьего полета. 

Кроме того, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

Тем времнем полиция начала расследовать пожар в одесском колледже.

Больше новостей о: Пожар в Одессе пожар в колледже Пожар

Архив
Новости
В Одессе из-за пожара в колледже пострадало 12 человек, а в Днипре над пропастью "зависла" фура 21:28 Новости из регионов
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Фото дня: в Киеве метро в час пик не выдержало толпы людей и закрыло двери 20:45
В одесском колледже ликвидировали пожар: начаты работы по поиску тел погибших 20:40
Российская пропагандистка Скабеева заявила, что в прямом эфире дозвонилась Зеленскому 20:30
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
больше новостей
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей 10:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok