В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции

В пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадало не только это учебное заведение. Огонь полностью уничтожил как минимум два научных учреждения: Институт морской биологии НАН Украины и Одесский отдел института археологии НАН Украины. Об этом сообщает Думская.

Главу института морской биологии, профессора Бориса Александрова, до сих пор не могут найти. Не пострадал никто из сотрудников отдела археологии.

Также стало известно, что огонь погубил ценнейшее имущество учреждений. Уничтожены документация Института морской биологии и отдела археологии, сгорели коллекции археологических артефактов, хранившиеся в отделе археологии.

Кроме того, в здании находилось и сгорело государственное учреждение "Одеспчелопром", которое занималось изучением и продвижением технологий пчеловодства.

Как сообщали Українськi Новини, 1 человек погиб и 20 госпитализированы из-за пожара в одесском колледже.



Также количество пропавших без вести во время пожара в колледже Одессы увеличилось до 15 человек. А масштабный пожар в колледже в Одессе показали с высоты птичьего полета.



Кроме того, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.



Тем времнем полиция начала расследовать пожар в одесском колледже.