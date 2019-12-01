подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Магнитные бури в декабре: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие
01 декабря 2019, воскресенье, 01:01 65 Инфографика
Жизнь 2019-12-01T01:30:01+02:00
Українські Новини
Магнитные бури в декабре: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Магнитные бури в декабре: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Магнитные бури, магнитные бури-2019, магнитные бури в декабре
Магнитная буря. Фото: vistanews.ru
Магнитная буря. Фото: vistanews.ru

После неспокойного по силе проявления солнечной активности ноября, в последнюю неделю которого было зафиксировано несколько сильных магнитных бурь,  в первый месяц зимы украинцев ждет спокойная геомагнитная обстановка.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно прогнозу, декабрь порадует удивительным спокойствием и потревожит лишь несколькими слабыми магнитными всплесками в течение месяца.

Незначительные магнитные колебания возможны в первой и третьей декаде декабря – 8, 18 и 19 числа.

В то же время, сильных магнитных бурь в декабре 2019 не ожидается.

Как пережить неблагоприятные дни: 

Некоторые медики утверждают, что магнитные бури плохо влияют на состояние кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем в дни повышеннлй солнечной активности. Потому в эти дни метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей.

В дни магнитных бурь врачи также рекомендуют меньше пользоваться телефоном и компьютером.

Гипертоникам советуют употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же советуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.

Также в эти дни у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышение тревожности. Для снижения влияния магнитных бурь, нужно также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. В то же время, полезно и благотворно для организма заняться медитацией, йогой, аутотренингами и просто послушать рассоабляющую музыку.

Как сообщали Українські Новини, ранее Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие. Тем временем, синоптик дала прогноз на выходные с резким похолоданием, проливными дождями и снегопадами. Также народный синоптик дал прогноз на всю зиму с морозами до -20 и большими снегопадами. 

Больше новостей о: Магнитные бури магнитные бури-2019 магнитные бури в декабре

Архив
Новости
Футбол. Фото: Facebook
Жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала своих соперников 23:55
В Запорожье отец и два сына организовали ОПГ, которое совершила 20 тяжких преступлений 23:13
Зеленский заявил, что в платежках за декабрь цена за газ должна быть снижена 22:31
Бородянский похвалил Марину Порошенко за работу в "Украинском культурном фонде" 21:59
Министр Бородянский выделил госфонду Марины Порошенко в 2 раза больше денег из бюджета, чем давали при президенте Порошенко 21:31
больше новостей
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Феминистический марш:
Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин 21:55
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
НБУ обвалил гривну на выходные: официальный курс валют до 1 декабря 06:00
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах 21:07
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности 20:04
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok