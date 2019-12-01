Магнитные бури в декабре: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

После неспокойного по силе проявления солнечной активности ноября, в последнюю неделю которого было зафиксировано несколько сильных магнитных бурь, в первый месяц зимы украинцев ждет спокойная геомагнитная обстановка.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно прогнозу, декабрь порадует удивительным спокойствием и потревожит лишь несколькими слабыми магнитными всплесками в течение месяца.

Незначительные магнитные колебания возможны в первой и третьей декаде декабря – 8, 18 и 19 числа.

В то же время, сильных магнитных бурь в декабре 2019 не ожидается.

Как пережить неблагоприятные дни:

Некоторые медики утверждают, что магнитные бури плохо влияют на состояние кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем в дни повышеннлй солнечной активности. Потому в эти дни метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей.

В дни магнитных бурь врачи также рекомендуют меньше пользоваться телефоном и компьютером.

Гипертоникам советуют употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же советуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.

Также в эти дни у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышение тревожности. Для снижения влияния магнитных бурь, нужно также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. В то же время, полезно и благотворно для организма заняться медитацией, йогой, аутотренингами и просто послушать рассоабляющую музыку.

Как сообщали Українські Новини, ранее Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие. Тем временем, синоптик дала прогноз на выходные с резким похолоданием, проливными дождями и снегопадами. Также народный синоптик дал прогноз на всю зиму с морозами до -20 и большими снегопадами.