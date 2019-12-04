Поштові конверти і ніяких дорогих товарів: для яких покупок сприятливий четвер

Четвер вважається початком кінця тижня, тому його також з нетерпінням очікують багато. Середа обіцяла бути романтичною і душевної, а грудень багатьом принесе успіх у бізнесі і допоможе позбутися від стереотипів. Дізнайтеся, що астрологи рекомендують вдало придбати у четвер, 5 грудня, за Місячним календарем від Astroworld.

Четвер 5 грудня день для покупки

канцелярських товарів

поштових конвертів

товарів в дорогу

папери

коштів для утилізації відходів

виробів з пластику

пластмаси

День несприятливий для покупки

дорогих товарів

товарів для подорожей

Дуже сонячний День для спілкування, зараз воно буде складатися глибоко, насичено, емоційно. Легше буде виражати свої емоції і переживання словами. День вдалий для написання листів, а також будь-якого виду інтелектуальної творчості. Непогано складуться виступи, презентації, посилиться здатність переконувати у своїх думках та ідеях інших людей.

Раніше Українські Новини розповіли, про що слід подбати в перод з 1 по 8 грудня, а також про те, коли очікувати найнебезпечніші дні в грудні.