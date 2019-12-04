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04 грудня 2019, середа, 21:00 4
Lifestyle 2019-12-04T21:00:02+02:00
Українські Новини
Поштові конверти і ніяких дорогих товарів: для яких покупок сприятливий четвер

Поштові конверти і ніяких дорогих товарів: для яких покупок сприятливий четвер

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Шопінг.Фото: pixabay
Шопінг.Фото: pixabay

Четвер вважається початком кінця тижня, тому його також з нетерпінням очікують багато. Середа обіцяла бути романтичною і душевної, а грудень багатьом принесе успіх у бізнесі і допоможе позбутися від стереотипів. Дізнайтеся, що астрологи рекомендують вдало придбати у четвер, 5 грудня, за Місячним календарем від Astroworld.

Четвер 5 грудня день для покупки

  • канцелярських товарів
  • поштових конвертів
  • товарів в дорогу
  • папери
  • коштів для утилізації відходів
  • виробів з пластику
  • пластмаси

День несприятливий для покупки

  • дорогих товарів
  • товарів для подорожей

Дуже сонячний День для спілкування, зараз воно буде складатися глибоко, насичено, емоційно. Легше буде виражати свої емоції і переживання словами. День вдалий для написання листів, а також будь-якого виду інтелектуальної творчості. Непогано складуться виступи, презентації, посилиться здатність переконувати у своїх думках та ідеях інших людей.

Раніше Українські Новини розповіли, про що слід подбати в перод з 1 по 8 грудня, а також про те, коли очікувати найнебезпечніші дні в грудні.

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