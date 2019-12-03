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  • Оружие и косметика: астрологи рассказали о том, что лучше всего купить в среду
03 декабря 2019, вторник, 21:00 6
Lifestyle 2019-12-03T21:15:01+02:00
Українські Новини
Оружие и косметика: астрологи рассказали о том, что лучше всего купить в среду

Оружие и косметика: астрологи рассказали о том, что лучше всего купить в среду

Гороскоп, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на завтра, гороскоп покупок
Магазин.Фото: pixabay
Магазин.Фото: pixabay

Последний месяц года - самый волнительный. В преддверии новогодней суеты мы все ожидаем чуда и ярких эмоций, завершая список "отложенных" дел. Несмотря на завершение года, самое время обрести новые знакомства, а также не отказывать себе в приобретении новых вещей в декабре. Во вторник астрологи рекомендовали не отказывать себе в роскоши. Узнайте, какие прогнозы дает Лунный календарь от Astroworld на среду, 4 декабря.

Среда 4 декабря благоприятна для покупки

  • посуды
  • товаров для дома
  • предметов искусства
  • предметов дизайна
  • качественной косметики
  • металла
  • стали
  • оружия
  • предметов для занятий спортом
  • измерительных приборов
  • товаров для работы

День неблагоприятен для покупки

  • подарков для родителей
  • предметов имиджа

В среду романтический настрой сохранится, а день будет удачен для флирта. Возможно, вас ожидают новые знакомства. Однако уверенность в себе сейчас не столь высока, не исключены внутренние сомнения, колебания. День принесет больше фантазии, позволит получить удовольствие от общения и взаимодействия с другими людьми.

Ранее Українські Новини рассказали о том, когда в декабре ворожить на суженого, а также о том, какую погоду ожидать на Новый год и Рождество.

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