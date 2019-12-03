Оружие и косметика: астрологи рассказали о том, что лучше всего купить в среду

Последний месяц года - самый волнительный. В преддверии новогодней суеты мы все ожидаем чуда и ярких эмоций, завершая список "отложенных" дел. Несмотря на завершение года, самое время обрести новые знакомства, а также не отказывать себе в приобретении новых вещей в декабре. Во вторник астрологи рекомендовали не отказывать себе в роскоши. Узнайте, какие прогнозы дает Лунный календарь от Astroworld на среду, 4 декабря.

Среда 4 декабря благоприятна для покупки

посуды

товаров для дома

предметов искусства

предметов дизайна

качественной косметики

металла

стали

оружия

предметов для занятий спортом

измерительных приборов

товаров для работы

День неблагоприятен для покупки

подарков для родителей

предметов имиджа

В среду романтический настрой сохранится, а день будет удачен для флирта. Возможно, вас ожидают новые знакомства. Однако уверенность в себе сейчас не столь высока, не исключены внутренние сомнения, колебания. День принесет больше фантазии, позволит получить удовольствие от общения и взаимодействия с другими людьми.

Ранее Українські Новини рассказали о том, когда в декабре ворожить на суженого, а также о том, какую погоду ожидать на Новый год и Рождество.