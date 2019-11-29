Советы астрологов на неделю: о чем следует позаботиться 1-8 декабря?

Самое главное для первой недели декабря - оставить позади все лишние эмоции и сомнения, начать действовать и принимать серьезные решения. Необходимо отпустить все это без сожаления, так как у всех знаков уже назрели идеи и планы, исполниться которым мешает именно излишнее эмоциональное наполнение. Именно такой подход позволит провести декабрь хорошо, с максимальной пользой для себя.

Подробно о том, чего следует ожидать всем знакам зодиака, рассказала астропсихолог Ольга Иванова.

Весы, Овен, Рак, Козерог. Возможно, вас встретит большое количество соблазнов потратиться, поэтому вам нужно будет тщательно контролировать себя, так как есть большой риск потратить больше, чем вы можете себе позволить, на совершенно ненужные вещи, которые станут сиюминутными желаниями. Если в ваших отношениях давно назревает какая-то конфликтная ситуация, следует также отнестись к этому с большим вниманием, поскольку в отсутствие контроля эта ситуация может вылиться в конфликт. Причем, это касается не только личной жизни, но и рабочих отношений. Из всей этой группы больше всего повезет Козерогам, так как они сумеют пройти этот период максимально спокойно.

Лев, Водолей, Скорпион, Телец. Атмосфера в эту неделю у вас очень рабочая, вы поставили себе огромное количество задач, которые стремитесь выполнить, и у вас есть все шансы для этого. Стоит также воздержаться от трат совсем, оставив первую часть декабря для заработка. Неделя будет для вас напряженной, но потом, спустя какое-то время она принесет материальные плоды, которыми можно будет воспользоваться и прикупить подарков к новогодним праздникам. Кроме того, первая неделя декабря - хорошее время для наведения красоты. Причем, не только в доме, но и в душе, а также внешности, так что побалуйте себя бьюти-процедурами.

Близнецы, Стрелец, Дева, Рыбы. Вас полностью захватит атмосфера праздника и творческие потоки. Если вы влюблены, это тоже ваше время - мечты и чувственные фантазии имеют все шансы на воплощение. Вполне вероятно, что вы будете ощущать некоторую рассеянность и оторванность от реальности, забывать или не замечать какие-то детали происходящего вокруг. В этом случае самое главное - не терять головы, особенно, если вы работаете с цифрами и подсчетами, а также с сомнительного рода лотереями и маркетинговыми уловками. Если осенью вы испытывали проблемы со здоровьем или личным расписанием, должно наступить прояснение ситуации.

Общая тенденция месяца - постепенное расслабление и отдых, а также подготовка к празднику. В это время можно устроить себе долгожданное путешествие, а особо предприимчивые знаки сумеют даже в обстановке релакса найти для себя какие-то лазейки для заработка.

Те, кто осенью почувствовал и обрел какой-то вектор жизненного движения, поймал какие-то идеи и вдохновение, могут смело приступать к воплощению всего задуманного уже с первой недели декабря.

1-3 декабря

Важно в первые числа декабря не поддаваться лени и прокрастинации, так как это может сыграть с вами злую шутку. Не хочется вставать на работу и мысли крутятся вокруг того, чтобы попроситься поработать дома или взять себе выходной? Это плохая идея, стоит гнать от себя такие мысли сразу же. Вместе с тем эти дни и следующая неделя весьма благоприятны для того, чтобы активно заняться собой, а также отношениями с миром - внимательно присмотритесь к своим любовным и дружеским связям, возможно, там давно наметились изменения.

3-6 декабря

Свободное течение энергии и настроения. Приветствуются покупки, так что это весьма удачное время для закупки подарков для друзей и близких. Козероги, Скорпионы, Тельцы и Девы будут чувствовать подъем сил, а вот Ракам удастся хорошо контролировать свои траты и быть сосредоточенными. Близнецы, Стрельцы и Рыбы могут упасть в пучину отдыха и творчества, когда хочется всего, чего угодно, только не работать. И такое настроение может нарастать, если вы почувствовали его уже сейчас.

6-8 декабря

Не самое хорошее время для изменений во внешности. Будьте аккуратнее с начальством, а также тщательно следите за своим здоровьем - такие начинания, как серьезное лечение, диеты и прочее, могут не пойти на пользу. Зато именно в эти дни может случиться очень важная и серьезная покупка. Прекрасно будут чувствовать себя Львы и Водолеи. Для остальных знаков период может быть скорее нейтральным, чем каким-то акцентированным. В воскресенье, 8 декабря всем знакам неплохо будет заняться какими-либо сделками, консультациями, курсами, но стоит обратить внимание на собственные чувства, в которых может преобладать суетливость и растерянность.

В целом, звезды советуют сохранять спокойствие и понемногу готовиться к празднованию Нового года, прогнозами по которому астрологи уже поделились.