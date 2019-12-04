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04 декабря 2019, среда, 14:21 10
Кабмин 2019-12-04T14:26:15+02:00
Українські Новини
Кабмин назначил Коваля новым замминистра здравоохранения

Кабмин назначил Коваля новым замминистра здравоохранения

Дмитрий Коваль, Кабмин, Министерство здравоохранения Украины
Кабмин. Фото: ednist.info
Кабмин. Фото: ednist.info

Кабинет Министров назначил Дмитрия Коваля на должность заместителя министра здравоохранения.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Ранее Коваль работал в проектном офисе Минздрава, а также занимал должность исполнительного директора Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел и Романа Чернегу - с должности председателя Государственной службы по вопросам труда.

Ранее Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Офиса Президента. Зеркаль собиралась работать замминистра иностранных дел, однако 28 ноября она подала в отставку по собственному желанию.

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