Кабмин назначил Коваля новым замминистра здравоохранения

Кабинет Министров назначил Дмитрия Коваля на должность заместителя министра здравоохранения.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Ранее Коваль работал в проектном офисе Минздрава, а также занимал должность исполнительного директора Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел и Романа Чернегу - с должности председателя Государственной службы по вопросам труда.

Ранее Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Офиса Президента. Зеркаль собиралась работать замминистра иностранных дел, однако 28 ноября она подала в отставку по собственному желанию.