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28 ноября 2019, четверг, 15:08 16
Кабмин 2019-11-28T15:11:40+02:00
Українські Новини
Зеркаль уволилась из МИДа по собственному желанию

Зеркаль уволилась из МИДа по собственному желанию

Елена Зеркаль, МИД, Увольнение по собственному желанию, МИД Украины
Елена Зеркаль
Елена Зеркаль

Заместителем министра иностранных дел Елена Зеркаль подала в отставку по собственному желанию после того как Зеленский создал делегацию в ООН во главе с Зеркаль.

Соответствующее заявление на имя премьер-министра Алексея Гончарука она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Прошу уволить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию", - говорится в нем.

Зеркаль подчеркнула, что уходит с должности замминистра, но остается дипломатом.

"Я иду с должности заместителя Министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", -  отметила она.

Зеркаль также поблагодарила коллег, с которыми работала последние 5 с половиной лет и подчеркнула, что за время работы никто не давал команде поручения и не заставлял работать, а результат достигался благодаря небезразличию каждого. В мае 2019 года бывший Президент Петр Порошенко назначил Зеркаль главой делегации для участия в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по делу о захвате Россией 3 украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей.

А 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Офиса Президента. Зеркаль собиралась работать замминистра иностранных дел.

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