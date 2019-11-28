Зеркаль уволилась из МИДа по собственному желанию

Заместителем министра иностранных дел Елена Зеркаль подала в отставку по собственному желанию после того как Зеленский создал делегацию в ООН во главе с Зеркаль

Соответствующее заявление на имя премьер-министра Алексея Гончарука она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Прошу уволить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию", - говорится в нем.

Зеркаль подчеркнула, что уходит с должности замминистра, но остается дипломатом.

"Я иду с должности заместителя Министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - отметила она.

Зеркаль также поблагодарила коллег, с которыми работала последние 5 с половиной лет и подчеркнула, что за время работы никто не давал команде поручения и не заставлял работать, а результат достигался благодаря небезразличию каждого. В мае 2019 года бывший Президент Петр Порошенко назначил Зеркаль главой делегации для участия в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по делу о захвате Россией 3 украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей.

А 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Офиса Президента. Зеркаль собиралась работать замминистра иностранных дел.