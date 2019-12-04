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04 грудня 2019, середа, 14:21 19
Кабмін 2019-12-04T16:00:03+02:00
Українські Новини
Кабмін призначив Коваля новим заступником міністра охорони здоров'я

Кабмін призначив Коваля новим заступником міністра охорони здоров'я

Дмитро Коваль, Кабмін, Міністерство охорони здоров’я України

Кабінет Міністрів призначив Дмитра Коваля на посаду заступника міністра охорони здоров'я.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

Раніше Коваль працював у проектному офісі МОЗ, а також обіймав посаду виконавчого директора Асоціації серцево-судинних хірургів України.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів звільнив Олену Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ і Романа Чернегу - з посади голови Державної служби з питань праці.

Раніше Зеленський скасував призначення Зеркаль заступник голови Офісу Президента. Зеркаль збиралася працювати заступник міністра закордонних справ, однак 28 листопада вона подала у відставку за власним бажанням.

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