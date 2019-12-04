Кабмін призначив Коваля новим заступником міністра охорони здоров'я

Кабінет Міністрів призначив Дмитра Коваля на посаду заступника міністра охорони здоров'я.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

Раніше Коваль працював у проектному офісі МОЗ, а також обіймав посаду виконавчого директора Асоціації серцево-судинних хірургів України.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів звільнив Олену Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ і Романа Чернегу - з посади голови Державної служби з питань праці.

Раніше Зеленський скасував призначення Зеркаль заступник голови Офісу Президента. Зеркаль збиралася працювати заступник міністра закордонних справ, однак 28 листопада вона подала у відставку за власним бажанням.