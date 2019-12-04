Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу

Кабинет Министров уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел и Романа Чернегу - с должности председателя Государственной службы по вопросам труда. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини. "Зеркаль Елена уволена по собственному желанию с должности заместителя министра МИД", - написал депутат. Согласно сообщению, также уволен Чернега с должности председателя Госслужбы труда. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 4 декабря. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Офиса Президента. Зеркаль собиралась работать замминистра иностранных дел, однако 28 ноября она подала в отставку по собственному желанию. В январе 2015 года Кабмин назначил председателем Госслужбы труда Чернегу.