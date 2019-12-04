Кабмин назначил нового врио президента "Энергоатома"

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании помимо того, что выбрал нового главу Института нацпамяти,

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Он сообщил, что Павлишин занимает должность генерального директора Ривненской атомной электростанции (РАЭС, Вараш, Ривненская область).

Он занимает эту должность с июня 2012 года.

До назначения гендиректором Павлишин работал заместителем главного инженера станции - начальником учебно-тренировочного центра РАЭС.

Как сообщали Українські Новини, профсоюз работников атомной энергетики и промышленности "Атомпрофсоюз" требует от премьер-министра Алексея Гончарука инициировать отставку Алексея Оржеля, министра энергетики и защиты окружающей среды, в связи с увольнением Юрия Недашковского с должности президента "Энергоатома".

27 ноября Кабинет Министров уволил Недашковского по представлению Оржеля.

Также депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что вопрос увольнения Недашковского не был указан в повестке дня заседания Кабмина, а был внесен министром энергетики с голоса.