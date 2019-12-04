подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
04 декабря 2019, среда, 14:19 14
Кабмин 2019-12-04T14:28:24+02:00
Українські Новини
Кабмин назначил нового врио президента "Энергоатома"

Кабмин назначил нового врио президента "Энергоатома"

Энергоатом, Недашковский, Кабмин, Павлишин
Павел Павлишин. Фото: Facebook/Павел Павлишин
Павел Павлишин. Фото: Facebook/Павел Павлишин

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании помимо того, что выбрал нового главу Института нацпамяти, назначил временно исполняющим обязанности президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Павла Павлишина.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Он сообщил, что Павлишин занимает должность генерального директора Ривненской атомной электростанции (РАЭС, Вараш, Ривненская область).

Он занимает эту должность с июня 2012 года.

До назначения гендиректором Павлишин работал заместителем главного инженера станции - начальником учебно-тренировочного центра РАЭС.

Как сообщали Українські Новини, профсоюз работников атомной энергетики и промышленности "Атомпрофсоюз" требует от премьер-министра Алексея Гончарука инициировать отставку Алексея Оржеля, министра энергетики и защиты окружающей среды, в связи с увольнением Юрия Недашковского с должности президента "Энергоатома".

27 ноября Кабинет Министров уволил Недашковского по представлению Оржеля.

Также депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что вопрос увольнения Недашковского не был указан в повестке дня заседания Кабмина, а был внесен министром энергетики с голоса.

Больше новостей о: Энергоатом Недашковский Кабмин Павлишин

Архив
Новости
Кабмин назначил Коваля новым замминистра здравоохранения 14:21
Законопроект Минэнерго по ВИЭ остановит развитие "зеленой" энергетики, – УВЭА 14:20
Кабмин назначил нового врио президента "Энергоатома" 14:19
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Суд отпустил задержанного СБУ экс-руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизова 14:07
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
НБУ продолжает повышать гривну: официальный курс валют на 3 декабря 06:00
больше новостей
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020 14:44
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok