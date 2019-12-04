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04 грудня 2019, середа, 12:40 17 Доповнено
Кабмін 2019-12-04T13:45:02+02:00
Українські Новини
Кабмін проведе аудиторську перевірку "Нафтогазу"

Кабмін проведе аудиторську перевірку "Нафтогазу"

Нафтогаз, Аудит, Гончаренко, Кабмін
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Кабінет Міністрів розпорядився провести аудиторську перевірку Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

Він повідомив, що Кабмін призначив ТОВ "Делойт енд Туш Юкрейніан сервісез компані" суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності "Нафтогазу" за 2019-2020 роки.

Відповідно до супровідних документів, передбачено, що наглядова рада "Нафтогазу" формує і подає пропозиції Кабміну про призначення суб'єкта аудиторської діяльності, а також подає обґрунтовані рекомендації щодо відбору одного суб'єкта аудиторської діяльності.

Також повідомляється, що на засіданні наглядової ради "Нафтогазу" 17 вересня попередньо було схвалено компанію "Делойт енд Туш ЮСК" для проведення аудиту фінансової звітності.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні Кабінет Міністрів доручив Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", акціонерним товариствам "Укрзалізниця" і "Укрпошта" провести аудит майна.

У серпні Компанія "Делойт енд Туш ЮСК" виграла у тендері Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на проведення аудиту фінансової звітності компанії за 2019 і 2020 рік за 61,85 млн гривень.

В 2018 році "Нафтогаз" скоротив чистий прибуток на 64,3%, або на 24,532 млрд гривень до 13,613 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

В 2018 році компанія збільшила чистий дохід на 9,05%, або на 17,011 млрд гривень до 204,938 млрд гривень.

"Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, а також постачання газом споживачів.

Нагадаємо, "Укроборонпром" домовився про проведення аудиту, який обійдеться у 29,3 млн гривень. Також Рахункова палата проведе аудит МОЗ за роки керування Супрун.

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